Rayadas vs Tigres: ¿A que hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Regio de la Liga MX Femenil?

Monterrey, Nuevo León.- Una edición más del Clásico Regio se vivirá en la Liga MX Femenil en el duelo en que enfrenta a las Rayadas y Tigres Femenil en un partido que para las primeras tendrá algo más en juego y es que exponen su invicto en Clausura 2023 donde ya son el único equipo que después de 10 jornadas todavía no ha perdido, marca que buscarán mantener y seguir manteniendo su posición de líder en la tabla.

La escuadra de Monterrey tiene además a la mejor defensiva del torneo y a la goleadora Christina Burkenroad por lo que lucen como las favoritas para llevarse el encuentro, etiqueta que no teme usar Diana Evangelista, quien acepta que están en mejor momento. “Yo siempre me siento favoritas, porque yo veo la confianza del equipo, sé como trabajan y se que estamos para competir contra cualquier equipo, yo me siento favorita, confiada en que podemos sacar el resultado”, dijo en la conferencia previa.

Créditos: Twitter @LigaBBVAFemenil

"Estamos enfocadas para un Clásico más en mi carrera y en Rayadas, estamos orgullosas de representar este club, contentas y motivadas. Si, puede ser algo de ventaja (llegar en mejor lugar que Tigres) en cuanto a la motivación y a la parte mental, creo que ellas van a venir con todo, van a querer sacar puntos y nuestro principal objetivo es seguir arriba en la tabla, este partido va a servir para mantenernos ahí", declaró la jugadora rayada.

Por su parte, Burkenroad expresó de la necesidad de contar con el apoyo de su afición y espera que sean mayoría para ese partido. “Necesitamos todo su apoyo, necesitamos todos la energía positiva en la cancha, no quiero ver tanto amarillo, quiero ver más azul y blanco, estamos juntos todos, afición y cuerpo técnico, nos vemos en el estadio el sábado”, declaró la goleadora del torneo.

Las 'Amazonas', por su parte, tienen ante si una buena oportunidad de continuar con el buen paso, luego de volver al triunfo en el partido pasado. Este ha sido un torneo un poco atropellado para las felinas que se ubican en la quinta posición con 21 puntos, producto de siete victorias y tres derrotas. La mala noticia para ellas es que no podrán contar con Stephanie Mayor, una de sus figuras, debido a un esguince.

¿A qué hora y donde ver en vivo Raydas vs Tigres Femenil?

Rayadas de Monterrey recibe a las Tigres Femenil en una edición más del Clásico Regio de la Liga MX Femenil, duelo correspondiente a la jornada 11 y que está pactado para este sábado 25 de marzo a las 21:00 horas tiempo del centro de México (20:00 horas, tiempo del pacífico). Este juego se realizará en el Estadio BBVA en Monterrey y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de pago de FOX Sports.

