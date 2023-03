Selección Mexicana: Ante Jamaica, Luis Chávez cree que se hará pesar la afición en el Estadio Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista mexicano Luis Chávez se prepara para saltar a la cancha del Estadio Azteca contra Jamaica, el segundo rival de la Selección Mexicana en la Nations League de Concacaf y mencionó que jugar en casa podría ser una buena ventaja para encarar al combinado caribeño por lo que espera que la afición se haga pesar en este encuentro donde se definirán los clasificados al Final Four.

“Al menos a mí en lo personal me ha tocado ver por televisión esos partidos en el Azteca. No me ha tocado jugar con gente ahí. Pero yo creo que al final la gente sí pesa, porque me ha tocado jugar contra América y Cruz Azul en ese estadio. Obviamente que la gente se escucha y te da otra sensación a la hora de jugar. A lo mejor con Selección hasta es mejor, la gente apoya más. Yo creo que sí puede pesar eso”, dijo Chávez en conferencia de prensa.

Esta será la primera vez que México juegue ante su publico luego del fracaso en el Mundial de Qatar 2022 que dejó un gran descontento entre los aficionados, pero el jugador dijo que este es un tema que quieren dejar atrás y enfocarse en la próxima Copa del Mundo por lo que mañana se enfocarán en obtener un buen resultado que los acerque al objetivo de llegar con un mejor nivel a la próxima edición de ese torneo.

“La verdad que no nos hemos sentado a hablar obre ese tema. Obviamente, todos queremos dejarlo atrás, estamos pensando ya en lo que viene, en los próximos partidos, en el siguiente Mundial. Entonces, vamos a tratar de dejar todo para jugar lo mejor posible y ganar”, dijo Chávez quien por otra parte también compartió cómo ha sido este inicio de ciclo con Diego Cocca quien tiene prioridad por la defensa.

“Muy buena, han sido días de doble sesión, un poco intensos. Diego está tratando de plasmar nos su idea y nosotros tratando de adaptarnos lo más rápido posible. Lo que se ha priorizado más que nada es tener una defensa sólida. No equivocarnos en la parte de atrás a la hora de jugar y a la hora de estar de medio campo hacia adelante, tratar de ser más efectivos”, expresó el mediocampista del tricolor.

Fuente: Tribuna, AS