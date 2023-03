Bayern Munich: Señalan a los seis jugadores 'culpables' del despido del técnico Julian Nagelsmann

Comparta este artículo

Múnich, Alemania.- El técnico Julian Nagelsmann fue destituido formalmente hace unos días de la dirección técnica del Bayern Munich, pese a que sus resultados no eran malos, pues había clasificado al equipo a los Cuartos de Final de la Champions League y tenía al club a un punto del líder de la Bundesliga; sin embargo, desde la institución consideraron prudente removerlo debido a los resultados adversos más inmediatos.

Aunque desde la directiva se argumentaron motivos deportivos, hubo eventos extradeportivos que levantaron sospechas de la prensa alemana y ahora el medio Bild señaló a los jugadores que podrían haber sido determinantes para que fuera cesado el entrenador alemán. Entre los que destacan los porteros Manuel Neuer y Sven Ulreich quienes se habían mostrado inconformes con el despido del entrenador de porteros.

Bild también informó que el entrenador se había alejado del los jugadores y varias figuras que consideran importantes en el vestidor ya no tenían relación con el entrenador, según el medio alemán estos serían Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala o Sadio Mané los posibles jugadores que ya estaban a disgusto. Uno de los temas que más sospechas levantó sobre un posible vestidor roto fue la revelación de las estrategias del equipo en los medios.

Esto molestó a Nagelsmann quien abiertamente dijo que había traidores dentro del equipo, lo que generó desconfianza. "Los topos son especies protegidas. Su búsqueda es muy, muy complicada. Me molesta mucho. La persona que transmite esto perjudica a los jugadores. No entiendo qué busca. No veo cuál puede ser su motivación, más allá de facilitar la tarea al adversario", dijo el entrenador en una conferencia tras las filtraciones.

Desde la dirigencia, el Bayern Munich dijo que los motivos del despido del estratega fueron meramente deportivos. "La calidad de nuestro equipo se destaca cada vez menos. Después del Mundial hemos jugado con menos éxito y un fútbol menos atractivo. Las grandes fluctuaciones en el rendimiento han puesto en duda nuestros objetivos para esta temporada, pero también nuestros objetivos para el futuro. Por eso hemos actuado ahora", aseguró Oliver Kahn, CEO del Bayern.

Desde esta lunes es Thomas Tuchel el nuevo entrenador del equipo quien firmó por tres años y medio y que después de la fecha FIFA encarará importantes compromisos tanto en la Bundesliga alemana como en la Champions League donde el equipo está instalado en los Cuartos de Final.

