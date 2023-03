Hugo Sánchez insiste en ser DT de México y menciona cuánto le tomaría ganar la Copa del Mundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los últimos resultados de la Selección Mexicana no dejaron satisfechos a los aficionados aunque no se perdió ninguno y se logró el pase al Final Four de la Nations League y en ese contexto ha surgido nuevamente el interés de Hugo Sánchez por ser de nuevo el entrenador del tricolor donde además se aventuró a mencionar el tiempo que calcula que puede hacerlos campeones del mundo.

Para Hugo, que ya tuvo un periodo al frente del seleccionado mexicano tras el Mundial de 2006, no es imposible que México logre ser campeón en una Copa del Mundo y consideró que bajo su mando serían necesarios tres procesos mundialistas para llegar al objetivo; sin embargo, recordó que pese a su compromiso no goza de la confianza de los distintos dirigentes del futbol mexicano para tener la oportunidad.

"Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas, yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del futbol mexicano no lo ven así", dijo Sánchez Márquez en entrevista con el diario La Opinión en donde aprovechó para enviar un nuevo mensaje a los dirigentes del futbol mexicano.

"¿Saben por qué no vamos a poder ser campeones del mundo? Porque ustedes (directivos) no se lo creen, yo sí me lo creo, pero estoy diciendo que se necesitan tres periodos mundialistas", dijo Hugo quien se siente molesto por que no es aprovechado para ser el entrenador de México y recordó que en su mandato como entrenador en el 2007 cumplió con el trabajo. Cabe recordar que logró el tercer lugar en la Copa América.

"Me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho porque me estoy haciendo mayor y el día de mañana cuando quieran 'oye, pues a Hugo Sánchez no le hemos dado chance ni siquiera de dirigir un Mundial, ¿no?' Entonces ahora que no hay partidos clasificatorios es un buen momento, porque siento que podría cumplir. En su momento lo hice en el 2007 cuando estuve en la Selección", reclamó.

El entrenador todavía no está de acuerdo con que la dirección técnica de México esté en manos de un técnico extranjero "Quien debe estar en ese puesto (director técnico de la Selección) es un mexicano y allí es donde me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas para el mejoramiento y crecimiento del futbol mexicano", mencionó.

