Lionel Messi tuvo miedo de que la Selección Mexicana eliminara a Argentina en el Mundial de 2022

Ciudad de México.- A más de tres meses de que Argentina se proclamó campeón del mundo siguen surgiendo detalles de los momentos que definieron el camino de la albiceleste hacia el campeonato y ahora se ha revelado que el capitán Lionel Messi tuvo miedo de que la Selección Mexicana los dejara fuera del Mundial previo al segundo partido de la fase de grupos en la que ambos se enfrentaron.

Fue el mediocampista Rodrigo de Paul quien compartió la anécdota en una entrevista con AFA Estudio donde mencionó la conversación que llegó a tener con el astro argentino quien estaba preocupado tras la derrota en el primer partido contra Arabia Saudita y por lo que pudiera deparar el siguiente partido que al final fue determinante para las aspiraciones de la selección sudamericana de ganar el torneo.

"Un día que nos permitieron ver a familiares, yo decido no ver a nadie porque no tenía humor y no quería transmitir esa energía fea... no quería ver a nadie y cuando todos estaban por bajarse, por irse, él me dice que tampoco le había dicho a nadie de la familia porque se sentía así, no quería que los chicos lo vieran así", mencionó De Paul sobre lo acontecido en los días de la Copa del Mundo.

"Fueron cinco o seis horas que nos quedamos los dos solos y los dos mal. Obviamente la mayoría de las veces piensas las cosas mal, intentas no decirlas, pero se creó un ambiente donde dijimos todo y (Messi) me decía: 'Boludo, con México podemos quedar fuera'", contó De Paul en su recuento de lo sucedido en los momentos previos al enfrentamiento en donde también llegaron a pensar que era posible.

"Yo después de eso decía '¿Cómo me levanto?'. Claro, fue tan fuerte esa charla y tantas horas que obviamente pasas por eso (quedar fuera) y después por 'a México lo liquidamos, arrancamos, nosotros somos los que hace cuatro años que no perdemos y treinta y cuántos partidos', pero pasamos por todos esos lugares", dijo De Paul. Al final el partido se definió en favor de Argentina con Lionel Messi dando un gran partido en el que abrió el marcador.

Tras un primer tiempo en donde ambos equipos lucieron dubitativos en su accionar, las modificaciones de ambos técnicos cambiaron radicalmente el transcurso de las acciones y con goles de Messi y de Enzo Fernández, Argentina se quedó con el triunfo que al final fue importante para clasificar en el primer puesto y conseguir su pase hasta la Final del torneo donde finalmente levantaron la copa.

