Ignacio Ambriz cree que le faltó presentar su pasaporte extranjero para dirigir a la Selección Mexicana

Ciudad de México.- El actual entrenador de Toluca, Ignacio Ambriz habló sobre el inicio de México en el nuevo proceso de selección nacional donde fue irónico al recordar que está nuevamente al frente un entrenador extranjero cuando el considera que pudo haber sido mejor optar por un estratega mexicano por lo que fue irónico en su comentario al considerar que le hizo falta mostrar su pasaporte español.

“Me faltó presentar el pasaporte español”, dijo Ambriz durante su participación en un programa de la cadena ESPN donde dijo que no quedó conforme con la designación de Diego Cocca como entrenador. "No me gusta, llevamos el tercer proceso con extranjeros y yo creo que el mexicano puede”, expresó el entrenador mexicano quien cuenta con amplia experiencia en el futbol mexicano y tuvo también paso por el futbol de España.

Ambriz fue critico sobre la crisis que vive actualmente el futbol mexicano en varios niveles, luego de lo ocurrido en el pasado Mundial donde México no pudo superar la fase de grupos y lamentó que se haya perdido identidad y cree que cada vez más el nivel disminuye. “México perdió la identidad completa después del Mundial (de Qatar). Fue un fracaso total, México está en una crisis muy fuerte a todos los niveles.

"Si después de esto lo que pasó, yo lo declaré, y si me cuesta (dirigir) la selección no me importa, porque el futbol mexicano me ha dado todo. ¿Por qué no nos damos cuenta y tenemos que copiar las buenas cosas?, hacer cosas para crecer y cada vez vamos más para abajo”, dijo Ambriz en su intervención en el programa donde también habló de que puede que algunos jugadores no tengan merecimientos para vestir la playera del Tri.

“Se transmite de adentro hacia afuera. Hay presión, carácter, romperte el alma, porque tienes la camiseta verde y para mí, mucha gente la perdió. El que no aguanta la presión en selección, no sirve para selección. Tienes que demostrar en la cancha para estar ahí y defender la camisa con dignidad. Antes trabajabas para la lista, para salir en la lista. Ahora con tres partidos bien eres convocado o la otra, decir que yo no voy o a este o tal torneo no voy”, expresó.

