México vs Estados Unidos: ¿Cuándo es el 'Final Four' de la Liga de Naciones de la Concacaf?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que finalizaran los diferentes encuentros en cada uno de los grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, quedaron definidos los enfrentamientos de la fase final del torneo denominada Final Four y en la que México se enfrentará a Estados Unidos una vez más en el partido de mayor rivalidad en el área y que enfrentará a los dos últimos finalistas de este certamen que en la edición pasada tuvo ganador al equipo de las barras y las estrellas.

Los ganadores de cada uno de los grupos de la Liga A accedieron a la fase final y los enfrentamientos quedaron conformados según la cantidad de puntos obtenidos por cada selección que los posicionó del uno al cuatro. Así el primer lugar se enfrentará al cuarto y el segundo al tercero. Estados Unidos quedó primero con 10 puntos, Panamá fue segundo con la misma cantidad y peor diferencia de goles, mientras que Canadá fue tercero con nueve puntos.

Leyenda

México fue el que quedó en la posición más baja y ocupó el cuarto puesto con ocho unidades por lo que se enfrentará a Estados Unidos, mientras que Panamá se medirá a Canadá. Será el jueves 15 de junio de 2023 cuando el tricolor se enfrente a los norteamericanos en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Ese mismo día también será la otra semifinal del torneo y quedarán definidas la Final y el juego por el tercer lugar. El domingo 18 de junio se disputará el juego por el título en la misma sede.

Al finalizar esta edición de la fase regular de la Liga de Naciones para los ganadores de la Liga B y Liga C el premio fue el ascenso a la división superior. Cuba (Grupo A), Haití (Grupo B), Nicaragua (Grupo C) y Guatemala (Grupo D), ascendieron a la Liga A y los Sint Maarten (Grupo A), San Cristóbal y Nieves (Grupo B), Santa Lucía (Grupo C) y Puerto Rico (Grupo D), ascendieron a la Liga B para la próxima edición del certamen.

La Nations League también sirvió como proceso clasificatorio para la Copa Oro 2023 en la que estarán Canadá, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Qatar como invitado. Las selecciones restantes se definirán mediante play offs en la que participarán 12 selecciones del caribe que lograron su oportunidad en el certamen de naciones.

Fuente: Tribuna