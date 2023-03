Achraf Hakimi, jugador del París Saint Germain, es acusado de violación en Francia

Comparta este artículo

París, Francia.- Un nuevo escándalo llega al París Saint Germain ya que tras los rumores el defensa del equipo y de la selección de Marruecos, Achraf Hakimi, está siendo formalmente investigado por la Fiscalía de justicia francesa, luego de que una mujer presentara cargos en contra del futbolista por presunta violación. Por su parte, el jugador ha guardado silencio y no se ha pronunciado al respecto de lo ocurrido.

Según información de la agencia de noticias AP, una mujer de 24 años lo acusa de haberla violado en la casa del futbolista en la capital francesa por lo que presentó cargos que están siendo investigados por las autoridades. Esto llevó al defensor a ser interrogado el día de ayer y tras las investigaciones preliminares, un juez lo inculpó y lo puso bajo vigilancia judicial formalizando así la acusación.

La misma información de la agencia de noticias refiere que el defensa enfrenta cargos preliminares de violación por lo que bajo la ley francesa significa que hay razón suficiente para sospechar que se cometió un delito, y ahora los magistrados investigarán más el caso para determinar si será llevado a juicio o no. Mientras tanto el futbolista no puede contactar a la presunta víctima, aunque si puede salir del territorio francés.

El defensor no se ha pronunciado al respecto y su equipo legal no quiso dar comentarios a la prensa francesa. El PSG tampoco se ha pronunciado, pero dio a conocer la convocatoria para su siguiente partido y en la que destaca la ausencia de Hakimi, quien todavía formó parte de la ceremonia de los premios The Best, luego de ser elegido para formar parte del equipo ideal del año en la categoría masculina.

En noviembre pasado, ayudó a su selección a avanzar en la Copa del Mundo, torneo en el que sorprendió al ser la primera selección africana en la historia en avanzar a unas Semifinales del torneo más importante de selecciones nacionales. A su regreso a París ha sido un jugador habitual en las convocatorias de Galtier y en el once inicial.

