¡Sorpresa en Italia! Napoli del 'Chucky' Lozano sumó su segunda derrota de la temporada

Napoli, Italia.- El Napoli del mexicano Hirving Lozano cayó 0-1 ante la Lazio en el inicio de la jornada 25, partido disputado en el Estadio Diego Armando Maradona y que significa la segunda derrota de la temporada para el equipo napolitano que ha dominado la liga desde el inicio. Aunque esta caída no compromete su posición en la clasificación general por lo que se mantiene como candidato a ganar el título.

La Lazio sorprendió en casa de los napolitanos y se colocó en segundo lugar de la tabla con 48 puntos, superando a Inter y Milan que todavía no juegan y que con un triunfo lo superarían. Mientras que se encuentra muy lejos de los 68 puntos del Napoli. El 'Chucky' Lozano fue titular y disputó 71 minutos en los que no pudo cambiar el destino de su equipo que no perdía en Serie A desde el 4 de enero cuando cayó ante Inter.

Tras una primera parte con ambos equipos ofendiendo, fue hasta el segundo tiempo cuando se rompió la paridad con un golazo del uruguayo Matías Vecino quien, al minuto 66, le cayó un mal rechace defensivo a las afueras del área y con potente remate de pierna derecha mandó el balón al fondo. Ese tanto fue suficiente para que se decidiera el partido. El Napoli pudo empatar al 78', pero el poste y los buenos reflejos del portero rival lo evitaron.

Al final del partido, Luciano Spalletti, técnico del Napoli, aceptó que no mostraron su nivel acostumbrado. “No teníamos la calidad habitual, teníamos que tener más para crear más líneas de peligro en su defensa. Pasó más en el segundo tiempo, pero regateamos un poco sucio en el primer tiempo. No tuvimos mucha paciencia, forzamos las salidas laterales mientras necesitábamos subir para favorecer la inserción de los centrocampistas porque ese era el punto crucial para apuntar a su línea de fondo"

“Me esperaba así la Lazio, sabía que habrían interpretado el partido de esta manera. Teníamos que ser más precisos, pero en términos de mentalidad los muchachos expresaron todo lo que tenían dentro. No hay desaceleración ni presunción por parte de nadie. Ahora retomemos donde lo dejamos y miremos hacia adelante. Dije que nunca quitaremos las manos del manubrio y así será en cada carrera que hagamos", mencionó en conferencia de prensa.

Fuente: Tribuna