Tras brillar en el Super Bowl la quarterback de México, Diana Flores, tiene un ambicioso sueño

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La quarterback mexicana Diana Flores, campeona con la Selección Mexicana de flag football y quien recientemente tuvo una participación destacada en el pasado Super Bowl LVII como protagonista de un comercial y como coordinadora ofensiva en el Pro Bowl, ahora tiene un nuevo sueño con el que buscará impulsar a su deporte a un nivel todavía más internacional.

Luego del gran éxito de México en los World Games, donde México se impuso a Estados Unidos, La NFL trabaja con el objetivo de llevar al flag football a los Juegos Olímpicos que se realizarán en Los Angeles 2028, donde la mexicana se convertirá en parte fundamental al trabajar junto a la liga estadounidense para “hacer que el flag football llegue a donde queremos (Juegos Olímpicos)”, mencionó en entrevista con El Universal.

Te podría interesar Tendencias Así fue el emotivo momento donde Diana Flores mostró a su familia su participación en el Super Bowl

Flores destacó que este deporte ha crecido y cada vez despierta mayor interés por lo que valoró su participación como una forma de que las nuevas generaciones se animen a practicarlo. “El flag football está creciendo de manera inmensa. Todos estamos sumando un granito de arena al crecimiento de este deporte y para mí significa abrir camino a las siguientes generaciones”, mencionó la deportista mexicana en la misma entrevista.

Sobre su gusto por este deporte, Diana mencionó el orgullo que le representa formar parte de la selección mexicana y aseguró que seguirá trabajando. “El flag football me llena de energía, me apasiona. Es un orgullo tener la oportunidad de comandar la ofensiva tricolor y no queda más que seguir trabajando para lograr el objetivo que queremos como equipo y como país”, expresó la quarterback mexicana.

Flores se ha convertido en una buena figura de este deporte y la National Football League (NFL) no lo ha pasado por alto, por lo que la ha convertido en su embajadora y ha participado en varias actividades, no solo durante la semana del Super Bowl, también la ha tomado en cuenta en otras actividades en México.

Fuente: Tribuna, El Universal