'Checo' Pérez rompe el silencio sobre el ambiente en Red Bull tras las dos primeras carreras de 2023

Ciudad de México.- Los primeros Grandes Premios de la temporada 2023 de la Fórmula 1 hicieron evidente una vez más la férrea competencia entre los pilotos de Red Bull Racing, Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez, situación que ha llevado a ambos a protagonizar polémicas que hacen suponer que la situación no es muy buena entre ellos, pero finalmente es el piloto mexicano quien rompió el silencio respecto a esta situación.

'Checo' sorprendió al asegurar que hay un buen ambiente entre los elementos de la escudería y consideró que se ha magnificado lo que pasó en las dos últimas carreras donde parecía que no había disposición del piloto neerlandés de colaborar con su compañero, pero el piloto mexicano aseguró que fueron problemas de comunicación y que ya todo quedó aclarado por lo que descarta cualquier problema como se ha especulado.

"Está todo claro con el equipo. Hubo un problema de comunicación. La situación se ha magnificado. Hay buen ambiente”, aseguró Pérez en palabras recogidas por DAZN al ser cuestionado sobre las últimas carreras. Incluso la escudería austriaca compartió un par de publicaciones en redes sociales donde se observa a los dos pilotos conviviendo previo al Gran Premio de Australia de este fin de semana.

No obstante, en la conferencia de prensa previa al GP australiano, el mexicano se dijo arrepentido de no haber ido por la vuelta rápida en Arabia Saudita y mencionó que al parecer había malinterpretado al información que recibió del ingeniero. "La comunicación que tuve con mi ingeniero fue, probablemente, malinterpretada. Me arrepiento de no haber ido a por la vuelta rápida, porque pensaba que ese era el caso", dijo.

Pérez reiteró que todo está en buenos términos dentro de Red Bull y que quedó aclarado el tema también con los ingenieros del equipo luego de que había declarado que no había recibido la información precisa en la carrera. "Las cosas están muy bien, creo que hablamos de ello y todos estamos en la misma línea, obviamente aprendemos de ello. En su momento pensé que no se me había dado la información correcta, pero ahora, mirándolo en retrospectiva, todo estuvo bien", mencionó.

¿Cuándo correrá 'Checo' Pérez de nuevo?

Este fin el mexicano Sergio Pérez volverá a la pista para el Gran Premio de Australia que será el tercer GP de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y se correrá el próximo sábado 1 de abril en el circuito de Albert Park. La carrera está pactada para las 23:00 horas, tiempo del centro de México (22:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

