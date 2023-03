Chivas vs Atlético San Luis: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga MX Femenil?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Chivas Femenil recibe al Atlético San Luis en la jornada 12 de la Liga MX Femenil en un partido donde buscará reponerse de la amarga derrota de la fecha pasada en el clásico contra América que le costó ceder una posición en la tabla. Un triunfo las mantendría en la pelea por quedar en los primeros lugares del torneo regular que esta cerca de llegar a su recta final con miras a la liguilla.

En tanto que las potosinas vienen de ganar su partido anterior por lo que llegan motivadas con la posibilidad de dar una sorpresa a las tapatías. El Atlético San Luis Femenil es novena de la clasificación general por lo que está a un lugar de estar en posición de liguilla. Con 14 unidades está a dos puntos de Atlas por lo que su triunfo más una combinación favorable de resultados las mete entre las ocho mejores.

Chivas no ha perdido con San Luis y tienen una marca de cinco triunfos y dos empates en siete duelos disputados por lo que los números están a su favor, pero también las condiciones del juego pueden ser propicias para las rojiblancas ya que sus rivales llegan disminuidas por la lesión de tres de sus jugadoras, más la falta de cuatro futbolistas más que dieron positivo por Covid-19 y no podrán estar en este encuentro.

El Guadalajara también tiene la falta de Litzy Serna, Celeste Espino y Cynthia Rodríguez, mientras que Alicia Cervantes todavía no estará disponible para este partido. Es así que el cuadro que presente Juan Pablo Alfaro sería similar al que jugó en la capital mexicana la jornada pasada.

Una vez conocidas las convocatorias estás serían las alineaciones probables. Atlético San Luis: N. Buenfil; S. Ventura, J. Dávila, D. Rivera, M. Perarnau, M. García; J. Robles, C. Sandí, S. González; D. Carrandi, M. Santana. DT. L. Prieto. Chivas: B. Felix; D. Rodríguez, D. Godínez, M. González, A. Torres; C. Montero, C. Jaramillo, R. Soto; G. Valenzuela, J. Montoya, A. Iturbide. DT. J. Alfaro.

¿A qué hora y donde ver en vivo Chivas vs Atlético San Luis?

Chivas Femenil recibe a Atlético San Luis en duelo correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil en un juego que está pactado para este jueves 30 de marzo a las 21:05 horas tiempo del centro de México ( 20:05 horas, tiempo del pacífico). Este juego se realizará en el Estadio Akron en la Guadalajara, Jalisco y contará con dos opciones de transmisión a través de la señal de pago de Fox Sports y Chivas TV.

