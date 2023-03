MLB: Cronómetro de pitcheo y las nuevas reglas del beisbol que debes conocer esta temporada 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta nueva temporada 2023 de la Major League Baseball (MLB) no será como las anteriores, pues se introducirán cambios sustanciales que prometen cambiar el juego. Esencialmente habrá tres nuevas reglas: el cronómetro de pitcheo, restricciones a los shifts y las bases más grandes. El objetivo de todo esto, según las Grandes Ligas, es mejorar el ritmo de juego y brindar más acción dentro del diamante.

El cronómetro de pitcheo es una de las reglas más novedosas para este año y su función no será la determinar el tiempo de juego que seguirá siendo por entradas y no por minutos, su objetivo más bien será la de hacer más rápido el ritmo de juego. Habrá un cronómetro de 30 segundos entre bateadores y un límite más corto entre lanzamientos en donde los pitchers comenzarán su movimiento 15 segundos después de tener la pelota con las bases vacías o 20 segundos con corredores en base, de no hacerlo el castigo será bola automática.

De acuerdo con la explicación de la MLB los lanzadores también que adaptarse a que tendrán permitido salirse solamente dos veces de la lomita. En cuanto a los bateadores, estos deberán estar dentro de la caja de bateo y pendientes del lanzador cuando el cronómetro marque ocho segundos o de lo contrario tendrán un strike automático. El otro cambio se encuentra a nivel defensivo donde se implementan las restricciones a los shifts.

En este caso el equipo a la defensiva debe tener cuatro jugadores en el infield con al menos dos infielders ubicados en uno de los lados de la segunda base. Esta medida tiene como propósito aumentar el promedio de bateo y permitir a los jugadores de cuadro mostrarse más. Finalmente hubo un tercer cambio que podría beneficiar a la ofensiva y es que esta medida radica en el tamaño de las bases.

Para esta temporada las bases serán más grandes ya que pasarán de 15 pulgadas por lado a 18 pulgadas, pero el home seguirá siendo del mismo tamaño. Esto en primera instancia permitirá que los defensores y corredores tendrán más espacio para maniobrar, pero también acortaría la distancia entre las bases lo que beneficiaría los intentos de robo. Todas estas reglas ya fueron puestas a prueba duante el spring training para que los peloteros se fueran adaptando.

La campaña pasada también fueron usadas en las ligas menores y entre las conclusiones que sacaron las autoridades de la liga está que los juegos fueron, en promedio, 25 minutos más cortos gracias al cronómetro de pitcheo. Con las bases más grandes los intentos de robo aumentaron por juego y la tasa de éxito en intentos de robos de base fue más alta y con los límites defensivos se incrementó el promedio de bateo.

