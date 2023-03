'Opening Day': Arranca la temporada 2023 de la MLB con varios cambios, mexicanos y nuevas esperanzas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este día inicia una temporada más en la Major League Baseball (MLB) con el tradicional Opening Day al que las organizaciones llegan con las esperanzas renovadas en busca de ganar la Serie Mundial. Aunque siempre existen algunos favoritos, según análisis de especialistas y también las estimaciones de las casas de apuestas los New York Yankees y los Houston Astros parten como las novenas con más posibilidades de ganar esta campaña.

Los Yankees tienen un cuadro bien armado y con Aaron Judge a la cabeza tratarán una vez más de acabar con la sequía. También está el agregado de que tienen a uno de los novatos más prometedores como lo es Antonhy Volpe. En tanto que los Astros lucen como una escuadra equilibrada y con buenos peloteros en todas las posiciones que los hacen ver como un equipo sólido rumbo al campeonato. Otros candidatos que se asoman son Los Angeles Dodggers y los New York Mets.

Los mexicanos en la temporada 2023 de la MLB

Como ya es usual será una temporada llena de mexicanos, esta temporada 2023 habrá 30 peloteros nacionales en la campaña y luego del gran desempeño de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol se espera que muchos nacionales tomen protagonismo en sus respectivos equipos. Entre los peloteros tricolores a seguir resalta el nombre de Julio Urías con los Dodgers y que abrirá en el día inaugural por primera vez en su carrera.

También destaca José Urquidy de los Houston Astros, ganador de la Serie Mundial y que buscará refrendar el título con su equipo que parte como uno de los favoritos. Por otra parte se encuentra también Randy Arozarena quien después de su gran actuación en el Clásico los Tampa Bay Rays ponen sus esperanzas en él. Joey Meneses es otro que buscará consagrarse con su poder al bat y es que tras su buena temporada el año pasado con los Washington Nationals buscará consolidarse este 2023.

¿Qué partidos habrá en este Opening Day?

Por primera vez todas las novenas tendrán actividad en el día inaugural y todo comenzará desde muy temprano comenzando desde las 11:00 horas, tiempo del centro de México y las 10:00 horas, tiempo del pacifíco. Primero arrancarán Atlanta Braves vs Washington Nationals (11:05 horas), San Francisco Giants vs New York Yankees (11:05 horas), Baltimore Orioles vs Boston Red Sox (12:10 horas), Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs (12:20 horas), Detroit Lions vs Tampa Bay Rays (13:10 horas), Philadelphia Phillies vs Texas Rangers (14:05 horas).

Seguirán los juegos: Pittsburgh Pirates vs Cincinnati Reds (14:10 horas), Colorado Rockies vs San Diego Padres (14:10 horas), Toronto Blue Jays vs St. Louis Cardinals (14:10 horas), Minnesota Twins vs Kansas City Royals (14:10 horas), New York Mets vs Miami Marlins (14:10 horas), Chicago White Sox vs Houston Astros (17:08 horas), Los Angeles Angels vs Oakland Athletics (20:07 horas), Cleveland Guardians vs Seattle Mariners (20:10 horas) y Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers (20:10 horas).

