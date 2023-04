¿Ahora lo elogia?: Max Verstappen reconoce que 'Checo' Pérez es el único que puede competir con él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez han tenido diferencias en el final de la temporada pasada y al inicio de esta nueva campaña debido al sentido competitivo de ambos, el piloto neerlandés reconoció que es el mexicano el único que puede competir con él en estos momentos ya que además de tener el mismo auto los dos se encuentran en constante mejoría, reconociendo así el nivel de su compañero.

“Creo que (Checo) es mi único rival en este momento. Tenemos el mismo auto, así que ambos podemos mejorar. Esto puede cambiar durante la temporada, pero él es el único que puede hacerme pasar un mal rato durante la carrera”, reconoció Verstappen en declaraciones para Sky Sports Italia. La rivalidad entre ambos pilotos ha puesto en apuros a los integrantes del equipo, pues el vigente campeón incluso se ha negado a ceder ante algunas instrucciones que beneficien a su compañero.

En el último Gran Premio de Arabia Saudita, 'Checo' se proclamó como el ganador de la carrera; sin embargo, el otro objetivo de ambos era la vuelta rápida, misma que ambos buscaban, pero que finalmente se quedó Max en una actitud que no gustó a algunos y que ha puesto sobre la mira un posible desencuentro entre ambos. Este ambiente se extendió también hacia el padre del piloto a quien los fanáticos consideran que no le gusta ver derrotado a su hijo.

Un tema que dio de qué hablar fue la actitud del padre del piloto europeo quien pareció no reconocer el triunfo del mexicano, aunque Pérez ya se ha dado a la tarea de aclararlo y mencionó que tiene una buena relación con él. “Tengo una buena relación con Jos. Nos respetamos. Sabemos que esto es deporte, y así lo tratamos", dijo en declaraciones recogidas por el medio The Evening Standard.

Sobre las imágenes que han circulado del momento en que celebra su triunfo con el equipo de Red Bull, 'Checo' cree que no se mostraron todos los hechos, pues asegura que si lo felicitó por su victoria en Arabia Saudita y al parecer eso no fue captado por los medios. “Nos dimos la mano, pero probablemente no lo mostraron. Vi que se escribieron algunas cosas en las redes sociales, pero a veces a la gente le gusta crear historias que no existen.

"No estaba sonriendo mucho, pero no tienes que sonreír todos los días y todo el tiempo", explicó el piloto mexicano que este sábado volverá a la pista en el Gran Premio de Australia que será el tercer GP de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y se correrá el próximo sábado 1 de abril en el circuito de Albert Park.

