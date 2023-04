Atleta juvenil sorprende en Jamaica al romper marca de 10 segundos, ¿es el nuevo Usain Bolt?

Comparta este artículo

Kingston, Jamaica.- El mundo podría ver pronto destacar a una nueva figura del atletismo, luego de que el joven jamaiquino Bouwahjgie Nkrumie sorprendió en su país al terminar su prueba de los cien metros en el campeonato nacional juvenil Sub 20 en menos de diez segundos, pues el joven corredor detuvo el cronómetro en 9.99 segundos, todo un hito en el país caribeño ya que es el primer atleta que da esa marca en dicha categoría.

Durante los campeonatos de la Asociación Deportiva de Escuelas Intersecundarias en Kingston, Bouwahjgie Nkrumie lució muy superior a sus contrincantes en los cien metros planos y por un momento dejó un gran espacio ante el segundo lugar tras una carrera donde incluso da la sensación de que pudo haber sido más rápido; sin embargo, lo que mostró fue suficiente para bajar la marca de los diez segundos.

Sus 9.99 segundos lo colocaron incluso entre los mejores atletas de la categoría a nivel mundial, solo debajo del estadounidense Trayvon Bromell que marcó 9.97 segundos y del competidor de Botswana Letsile Tebogo que tiene la mejor marca con 9.91 segundos. El video de su competencia que lo deja unas décimas por debajo de los mejores del mundo y ale ha dado la vuelta al mundo y se ha hecho viral.

Bouwahjgie Nkrumie ya esta siendo comparado con el histórico medallista olímpico Usain Bolt y hay quienes lo consideran su sucesor, al final de su competencia, el atleta jamaiquino confirmó que pudo bajar más el récord, pero consideró que no era el objetivo aunque agradeció el haber logrado esa destacada marca que lo coloca como una de las grandes promesas del atletismo a nivel mundial.

“La carrera no se ejecutó al cien por ciento porque ese no era el objetivo, era solo tener un buen comienzo, la transición a través de la fase de conducción y porque no puedes ir más rápido una vez que alcanzas la velocidad máxima a 60 metros, es fue solo para mantener la forma, pero no se ejecutó correctamente, pero estoy agradecido por una victoria de nueve segundos”, expresó el juvenil.

"Tengo que estar agradecido sabiendo que el viaje ha sido difícil... Estoy muy emocionado pero tengo que estar agradecido solo espera algo mejor de mí para el futuro", declaró Bouwahjgie en palabras al Caribbe National Weekly al finalizar su carrera. Ahora el atleta podría demostrar sus habilidades en los grandes escenarios este año donde habrá Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos.

