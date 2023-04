Hijo de exgoleador de la Liga MX continuará su carrera en un club histórico del futbol de Brasil

Comparta este artículo

Montevideo, Uruguay.- La legión de jugadores mexicanos en el extranjero sigue creciendo y ahora es el hijo de uno de los goleadores más recordados de la Liga MX quien buscará triunfar en un nuevo equipo y en una liga tan competitiva como la de Brasil, luego de que el Botafogo anunciara la contratación del atacante Diego Abreu, hijo del exfutbolista uruguayo Sebastián Abreu, quien por mucho tiempo militó en el futbol mexicano.

El joven delantero nacido en la Ciudad de México ya fue presentado con el Botafogo que informó que Diego formará parte del equipo Sub 20. De esta manera buscará desarrollarse como profesional en un nuevo club, pues hasta ahora había desarrollado su carrera como profesional en el Defensor Sporting de Uruguay, club que recientemente anunció la extensión de contrato del atacante hasta el año 2025.

Sin embargo, decidió enviar a préstamo al delantero al club Botafogo por lo que no es una despedida definitiva. “Diego Abreu firmó la extensión de su contrato hasta el 31 de diciembre del 2025 y continuará su carrera en Brasil, para jugar a préstamo en Botafogo”, informó el club en sus redes sociales por lo que ahora tratará de desarrollar su talento en uno de los clubes donde también llegó a militar su padre.

Con Defensor Sporting de Uruguay Diego Abreu jugó en la categoría Sub 19 donde destacó como goleador. Hace unos meses fue promovido para el primer equipo y tuvo su primera participación en un partido amistoso ante Velez Sarsfield, luego de haber superado una importante lesión que lo había alejado un tiempo de las canchas. Mexicano de nacimiento, ha sido considerado para formar parte de las categorías inferiores de la Selección Mexicana.

Con el Tri ha militado en las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 20, pero además de tener la posibilidad de jugar con México también la tiene con Uruguay por ascendencia, y en donde ya fue llamado a la categoría Sub 20 de los charrúas donde anotó dos goles en cuatro partidos hasta su lesión. El delantero todavía no ha decidido a que selección representar a nivel mayor por lo que sigue siendo considerado por ambos países.

Su padre, Sebastián Abreu, apodado el 'Loco', tuvo un papel destacado en equipos de México como Cruz Azul y Tecos, también militó en América, Dorados de Sinaloa, San Luis, Tigres y Monterrey. A nivel selección tuvo una participación destacada con Uruguay y es reconocido también por ser un trotamundos del futbol al participar en una gran cantidad de ligas de diferentes países.

