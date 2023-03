¿Jürgen Damm fue separado del primer equipo? El jugador de América explica por qué no es considerado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista Jürgen Damm ha estado participando con el equipos Sub 20 del América por lo que diversos reportes en la prensa nacional indicaron que el jugador había sido separado del primer equipos, incluso en algunos se especuló sobre que podría tratarse de un tema disciplinario; sin embargo, el jugador negó que esto fuera así y aseguró que se mantiene a disposición del estratega azulcrema.

“Claro, totalmente falso (separación por indisciplina). Todo jugador quiere estar jugando, quiere tener minutos, pero en ningún momento hubo algo de eso. Yo siempre he trabajado y estoy a disposición del técnico, creo que lo más importante es que al grupo le vaya bien y en ese sentido América ha hecho un gran torneo, ha tenido grandes juegos y no queda más que trabajar hacer las cosas bien", aseguró el futbolista en declaraciones recogidas por ESPN.

"Este es el equipo más caro y por ende hay mucha competencia, mucha calidad, así que es entendible, no queda más que seguir trabajando”, agregó Damm quien negó que fuera separado del primer equipo y mencionó que está en la categoría inferior debido a que busca más regularidad. “Hoy vamos a hacer un trabajo con la Sub 20, pedí jugar, tener regularidad con ellos y por eso vine a entrenar, pero estoy considerado con el primer equipo, a eso es a lo que me refiero”, declaró.

El mediocampista de las 'águilas' llegó como refuerzo al equipo tras su paso por el Atlanta United, pero su participación ha ido a menos y por el momento no es de los mejor considerados en el esquema del técnico Fernando Ortíz. Damm aceptó que en estos momentos la posición que él juega está muy peleada y sus compañeros con los que compite están en gran nivel por lo que dijo que a él le tocará esperar.

“(Alejandro) Zendejas y Leo (Suárez), que son los que juegan en mi posición, han andado muy bien y no me han dado oportunidad. Zendejas cuando estuvo lo hizo muy bien, ahorita Leo Suárez entró, le tocó su oportunidad y lo ha hecho muy bien. Esto es así, el futbol es de oportunidades, ellos las están aprovechando y me queda esperar, pero cuando me toque no soltarla porque en un equipo como América la competencia es muy fuerte y todas las oportunidades son fundamentales”, mencionó.

El futbolista azulcrema no ha tenido mucha actividad en este clausura 2023 en el que ha disputado ocho minutos tras 13 jornadas y aunque no ha hablado sobre su futuro, el club podrían plantearse la salida del ofensivo en el próximo mercado de verano. Por el momento no se ha escuchado sobre el algún posible interés de algún club.

Fuente: Tribuna, ESPN