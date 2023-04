Jugador de Chivas se deshace en elogios hacia un futbolista de Atlas previo al Clásico Tapatío

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Faltan unas horas para que Chivas y Atlas se enfrenten en el Clásico Tapatío, uno de los juegos más apasionantes de la Liga MX por la tradicional rivalidad que existe entre ambos desde hace muchos años. Pero este enfrentamiento no ha impedido que el futbolista del Guadalajara Ronaldo Cisneros haya expresado su admiración por su colega Julio Furch lo que lo ha llevado a ser criticado en redes sociales.

Para Cisneros el jugador sudamericano es un modelo a seguir, esto ya que ambos se conocen pues formaron parte de Santos Laguna. "Es un modelo a seguir. Me tocó de compañero cuando estaba joven en el primer equipo de Santos Laguna. Obviamente que lo sigo, lo admiro y he seguido su carrera desde hace mucho. Obviamente que le deseo lo mejor, él lo sabe", mencionó el rojiblanco en el día de medios previo al partido.

“La verdad que es un gran delantero. Siempre lo sigo. Siempre trato de ver sus partidos. Trato de ver cómo se mueve. Es un delantero fuerte, se mueve muy bien de espaldas y es muy inteligente para moverse”, agregó Cisneros sobre el que mañana será su rival en el Clásico Tapatío. y que le ha llevado a ser criticado por algún sector de la afición que mantiene ese 'odio deportivo' contra el conjunto rojinegro.

Créditos: Twitter @AtlasFC

'Bofo' Bautista: "Atlas es insignificante"

En cambio, jugadores de la vieja escuela como Adolfo 'Bofo' Bautista son más duros al momento de hablar sobre partidos contra los rivales tradicionales del equipo como América y Atlas, por lo que al ser cuestionado sobre el encuentro contra los rojinegros, el exjugador no dudó en lanzar una fuerte opinión y dijo que al Atlas lo consideraba como un "equipo insignificante" al que consideraba que no valía la pena festejar los goles.

“Contra Atlas no los festejaba (los goles), pero con América sí se vivía intensamente. Lo más importante es que lo disfrute el jugador, porque son pocos los Clásicos que podrán llegar a jugar, porque no los tienen asegurados por cinco o seis años. A lo mejor pueden jugar uno o dos Clásicos, pero que los jueguen con esa intensidad y que los ganen. Lo he dicho, (Atlas) es un equipo que, en lo personal, se me hace insignificante, y festejarles un gol, no se me hacía atractivo”, dijo el exjugador a Mediotiempo.

Fuente: Tribuna, Mediotiempo