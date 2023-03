Messi podría regresar al Barcelona, reconocen acercamientos; "sería un 'last dance'", expresó Xavi

Comparta este artículo

Barcelona, España.- En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi, quien en verano terminará su contrato con el París Saint-Germain (PSG), surge de nuevo la posibilidad de que vuelva a vestir los colores del Barcelona, luego de que desde al dirigencia del club aceptaran acercamientos con el entorno del futbolista para hacerlo posible y así el jugador argentino pueda jugar la recta final de su carrera en el club en el que debutó como profesional.

Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, fue cuestionado sobre esta posibilidad durante un evento del Barca Academy y ante la pregunta sobre si le gustaría que el jugador volviera el dirigente lo aceptó: "Por supuesto que me gustaría, me encantaría que volviera. Las historias bonitas deben tener finales felices y existe un amor mutuo entre las dos partes", dijo el dirigente del equipo blaugrana quien después aceptó que ha habido acercamientos.

Yuste aceptó que están en contacto con Messi, pero que por ahora preparan un plan que financieramente les haga posible la contratación de jugadores y a partir de ahí pensar en que pueda pasar con el futbolista argentino a quien reconoce como futbolista del PSG por lo que dijo que no quería entrometerse. El dirigente consideró que si al final se da el retorno del canterano blaugrana será porque el destino así lo quiera.

"Sí, estamos en contacto con Messi. Ya veremos qué puede pasar con Messi. Hoy es jugador del Paris Saint-Germain y no nos podemos entrometer, pero hay muy buena relación y si acaba saliendo es porque el destino te hace regresar donde debes estar", expresó el dirigente en palabras recogidas por el portal ESPN. Tras las declaraciones del dirigente blaugrana, también se pronunció el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández.

Créditos: Twitter @FCBarcelona_es

Para Xavi un posible regreso de Messi a Barcelona sería como un last dance que comparó con el de Michael Jordan con los Chicago Bulls en la NBA. El estratega español se mostró ilusionado por la posibilidad de que regresara a la institución aunque aceptó que no dependerá de él que pueda darse esta situación que él apoyará en caso de que ocurra. Solo quedará esperar a lo que pueda pasar en los próximos meses.

"Sería un Last Dance a semejanza de Michael Jordan en los Bulls... Sí claro, ojalá se diera. Me encantaría que volviera y es un tema que estamos trabajando, pero no depende de mí, depende de su felicidad y si quiere regresar. Desde luego, si llega el caso seré el primero que sumaré para que venga”, mencionó Xavi en conferencia de prensa. mientras tanto, Messi ya reportó con el PSG tras la fecha FIFA para terminar la temporada con el equipo francés.

