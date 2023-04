WWE Hall of Fame 2023: Rey Mysterio será reconocido esta noche; horario y dónde seguir la ceremonia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una gran trayectoria que llega a los 34 años como profesional, el luchador mexicano Rey Mysterio vivirá una noche especial ya que será inducido al Hall of Fame (salón de la fama) de la World Wrestling Entertainment (WWE), la empresa de lucha más importante de Estados Unidos y con ello se convertirá en el cuarto mexicano en ser reconocido por la empresa que ha visto a grandes atletas

Rey Mysterio se unirá a sus compatriotas Eddie Guerrero, Mil Máscaras y el Santo como los únicos mexicanos en el Salón de la Fama de la WWE. De acuerdo a diversos reportes, para hacer más importante este momento para el mexicano, será Konan quien tenga el honor de inducirlo. El exluchador puertoriqueño jugó un papel destacado en la carrera del mexicano ya que fue quien lo ayudó a llegar a la empresa.

Créditos: WWE

“Es algo muy bonito, una bendición muy grande. Yo creo que aquí es donde se reflejan todos los sacrificios que has hecho. Es algo inesperado, algo que yo siempre pensaba que después de que te retirabas era la presentación; sin embargo, ha sucedido en plena carrera. Pero todavía no estoy listo para retirarme. Y lo primero que pensé fue, ‘Me quieren retirar y yo no estoy listo’.

"Pero es algo que realmente es muy bonito, muy emocionante. Es un logro que después de esto ya no hay más que seguir. O sea, ya llegaste a la cima de la cima y lo único que tienes que hacer ahora es disfrutar de tu momento y es lo que siempre he hecho. Siempre he disfrutado lo más que he podido de cada momento. Pero es un logro que no venía venir”, mencionó Rey Mysterio sobre su inducción en entrevista con The Sporting News.

Créditos: WWE

Pero el luchador mexicano no será el único en ser reconocido esta noche, pues también entrarán al Hall Of Fame como parte de la clase 2023, otros miembros destacados como el luchador japonés The Great Muta, la exluchadora estadounidense Stacey Keibler, el también exluchador Andy Kauffman y el referee Tim White quien recibirá el 'Warrior Award' luego de sus años trabajando en la popular empresa estadounidense.

¿A qué hora y dónde ver el Hall of Fame 2023?

Este viernes 31 de marzo se realizará la ceremonia donde el mexicano Rey Mysterio será inducido al Hall of Fame de la WWE en un evento que comenzará a las 19:00 horas tiempo del centro de México ( 18:00 horas, tiempo del pacífico). Esta ceremonia se realizará en el Crypto Arena y contará con solo una opción de transmisión a través de la señal de pago en México de WWE Network.

Fuente: Tribuna, The Sporting News