Alexa Grasso enfrenta a Valentina Shevchenko en busca de hacer historia para México; hora y dónde ver

Las Vegas, Estados Unidos.- Alexa Grasso buscará hacer historia para México, pues tratará ser la primera campeona del país en la categoría femenina de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Para ello enfrentará a la peleadora de Kirguistán, Valentina Shevchenko por el título de peso mosca en la función 285 en donde esta pelea formará parte de la cartelera como combate coestelar.

Alexa Grasso llega a esta pelea tras 18 combates en los que tiene un récord de 15 peleas ganadas, cuatro de ellas por nocaut, y tres perdidas. Durante la ceremonia de pesaje, la tapatía se mostró confiada en salir victoriosa: "Entrené muy duro para esta pelea. Utilizaré todas las herramientas que tengo para llevarme la victoria", expresó la mexicana que esta noche tratará de hacer historia para las artes marciales mixtas de su país.

Por su parte, Valentina Shevchenko, peleadora kirguistaní naturalizada peruana, es la vigente campeona de la división y ha defendido el título en siete ocasiones. Suma 26 peleas con un récord de 23 victorias, ocho por la vía del nocaut, y tres derrotas. "Expondré las debilidades de mi rival. En esta división hay una sola campeona", mencionó también durante la ceremonia previa.

Alexa Grasso vs Valentina Shevchenko: ¿A qué hora y donde ver en vivo?

La mexicana Alexa Grasso enfrenta a la kirguistaní Valentina Shevchenko por el título de peso mosca de la UFC este sábado 4 de marzo. La cartelera estelar comenzará a las 21:00 horas tiempo del centro de México (20:00 horas, tiempo del pacífico). Mientras que la peleas preliminares comenzarán desde las 17:00 horas, tiempo del centro. La función contará con una sola opción de transmisión para México a través de la señal de pago de FOX Sports Premium.

Cartelera estelar:

Jon Jones vs Ciryl Gane (Campeonato de peso completo)

Valentina Shevchenko vs Alexa Grasso (Campeonato de peso mosca femenino)

Geoff Neal vs Shavkat Rakhmonov (Peso welter)

Mateusz Gamrot vs Jalin Turner (Peso ligero)

Bo Nickal vs Jamie Pickett (Peso medio)

