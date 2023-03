Chivas vs Santos EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la jornada 10 de la Liga MX?

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas reciben a Santos en la jornada 10 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX en un partido donde ponen a prueba su racha de seis partidos sin perder y en la que tiene tres victorias de forma consecutiva. Mientras que los laguneros, apenas lograron sumar un triunfo la jornada pasada, luego de una serie de resultados complicados entre empates y derrotas.

Eduardo Fentanes, técnico de Santos reconoció que el Guadalajara es el que vive el mejor momento. "Ellos (Chivas) han ido ganando confianza, pero cada semana los partidos están abiertos y quien ejecute de la mejor manera, quien se equivoque menos y acierte más, se lleva por lo regular el partido. Ellos viven ese momento y nosotros nos enfocamos en lo nuestro, tratando de entrar en una zona de regularidad positiva", expresó en la conferencia de prensa previa.

Por su parte, Veljko Paunovic expresó que uno de sus objetivos es hacerse fuerte en casa. "Lo que tenemos que hacer es ser fuertes en casa eso es lo que nos falta, cosechar puntos en casa y fuera y ahora más que quedan más partidos en casa. Todos los buenos equipos son fuertes en casa, ese es nuestro siguiente objetivo y para eso necesitamos que todos (cuerpo técnico, jugadores, afición) rememos en la misma dirección", declaró en conferencia de prensa.

Alineaciones probables:

Chivas: M. Jiménez, A. Mozo, C. Calderón, G. Sepúlveda, J. Orozco; C. Cisneros, R. González, V. Guzmán, F. Beltrán, R. Alvarado; D. Ríos. DT. V. Paunovic. Santos: C. Acevedo; O. Campos, M. Doria, H. Rodríguez, R. López; L. González, J. Brunetta, A. López, J. González; J. Correa, H. Preciado. E. Fentanes.

Créditos: Twitter @Chivas

¿A qué hora y donde ver en vivo Chivas vs Santos?

Chivas recibe a Santos Laguna este sábado 4 de marzo a las 21:05 horas tiempo del centro de México (20:05 horas, tiempo del pacífico). Este juego se realizará en el Estadio Akron y contará con dos opciones de transmisión. En cadena de paga a través del canal Afizzionados de Izzi y en streaming a través de VIX+.

Fuente: Tribuna