Cristiano Ronaldo manda avión con ayuda a Turquía y Siria y cumple el sueño de un niño sobreviviente

Ciudad de México.- El delantero portugués Cristiano Ronaldo ha tenido un gran gesto con los afectados por el terremoto de 7.8 grados que azotó Turquía y Siria del que han resultado más de 50 mil personas fallecidas y cientos de miles de damnificados por lo que la ayuda se ha vuelto indispensable y el jugador del Al Nassr contribuyó al enviar un avión cargado con artículos de primera necesidad.

El delantero portugués mandó a los países afectados tiendas de campaña, material médico, ropa de abrigo, ropa de cama, alimentos y artículos para bebés, según informó el portal ESPN. Con esto, Cristiano espera ayudar a los afectados que han perdido su hogar y que padecen momentos muy difíciles actualmente. Por otra parte, también cumplió el sueño de un niño sobreviviente que quería conocerlo.

Nabil Saeed, un niño de Siria que fue rescatado había expresado a los equipos que lo ayudaron que quería conocer al delantero del Al Nasssr, quien finalmente le cumplió el sueño. El pequeño fue invitado para presenciar el último partido del equipo de Arabia Sudita contra el Al Batin, tras lo cual se reunió con Cristiano, según se pudo apreciar en un video de la cuenta de Twitter de Turki Alalshikh, dueño del Almería, el niño logra abrazar al delantero e intercambian algunas palabras.

"Cuando vi a Ronaldo, pensé que era un sueño. No me lo creía. No sabía cuándo acabaría este sueño. Rezo a Dios para que no sea un sueño. Ojalá todo el mundo pudiera ver a Ronaldo. Es muy buena persona", dijo Saeed en palabras recogidas por la agencia de noticias Reuters, luego de conocer a su ídolo. En ese partido Cristiano no pudo anotar, pero su equipo se llevó la victoria por marcador de 3-1.

Cristiano Ronaldo se encuentra entre los goleadores del torneo saudí, con ocho goles en seis partidos. Además, fue elegido jugador del mes del Al Nassr debido a sus buenas actuaciones donde también ha contribuido con asistencias.

