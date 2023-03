Enzo Fernández revela cómo se gestó el gol de Argentina ante México en el Mundial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista de Argentina, Enzo Fernández, fue el autor del segundo gol de la selección albiceleste ante México en el Mundial de Qatar 2022, encuentro crucial para los sudamericanos luego de la derrota ante Arabia Saudita en el primer partido, y sobre ese tanto fue que el ahora mediocampista del Chelsea contó algunos detalles sobre cómo se gestó ese tanto que dice que siempre vuelve a ver.

Enzo relató como fue la jugada en la que Lionel Messi fue quien lo animó a recibir el balón para que pudiera lograr uno de los mejores tantos en el torneo y que al final les dio la seguridad de la vitoria en ese juego. "Antes del córner, Leo me dijo que me acerque a jugar. Cuando recibo, me queda de frente un defensor, lo encaré y le pegué al arco. En el festejo, Messi me viene a abrazar como diciendo 'viste que te dije, hijo de p.…'. Fue muy emocionante", dijo Fernández en entrevista con TyC Sports.

Enzo también comentó sobre la admiración que siente por Lionel Messi, a quien le agradeció por cómo lo trató en la selección nacional. "Siempre que hablo de Messi se me pone la piel de gallina. Le agradezco cómo es como persona, conmigo y con todos. No quedan palabras para decir lo que hace por todos los argentinos”, expresó Fernández sobre el futbolista del París Saint Germain.

Enzo Fernández forma parte de la convocatoria que dio Lionel Scaloni para los juegos ante Panamá y Curazao, que serán los primeros que tiene la selección de Argentina después de haber ganado su título en la Copa del Mundo en diciembre pasado.El primero de los juegos será el jueves 23 de marzo ante el combinado panameño en el Estadio Monumental donde juega River Plate.

Después, el martes 28 se medirá ante el seleccionado de Curazao en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, comenzando así su nueva etapa ya como campeones del mundo.

