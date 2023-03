¿Otra vez? revelan video donde Verstappen desobedece a los ingenieros y otra polémica con 'Checo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La victoria implacable de la escudería Red Bull en el pasado Gran Premio de Bahréin no estaría exenta de polémica, luego de que se revelarán unos videos en los que Max Verstappen al parecer vuelve a desobedecer las órdenes de lso ingenieros de la escudería durante la carrera, además de que reavivaría la polémica con el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, pues también quería que fuera más lento.

En el video que circula en redes sociales, se escucha al ingeniero Gampiero Lambiase quien en un momento de la carrera le pide que bajara su ritmo, pero el piloto vigente campeón no accedió a las instrucciones, lo que causó la molestia de Lambiase, quien insistía en que bajara las revoluciones para marcar un tiempo de un minuto y 37 segundos por vuelta, pero Verstappen no cambió de opinión en ese momento.

En el momento en que Lambiase se molesta de que Max no le haga caso se le escucha decir: "Me voy a aburrir de esto, así que, por favor, hazlo". La polémica con el mexicano 'Checo' Pérez también pareció reavivarse luego de que Verstappen respondiera que no le importaba ir más lento, pero condicionando a que su compañero también lo fuera, pues al parecer se sentía amenazado de que le fuera arrebatada la posición.

“Uhm... No me importa ir más lento, pero solo si ambos vamos más lento", mencionó el piloto de Países Bajos a lo que le respondieron: “No estás compitiendo en este momento, Max, así que el target es 37.0, por favor". Por lo que nuevamente se presentaron este tipo de inconvenientes durante la carrera, al igual que la temporada pasada cuando no atendió las indicaciones de su equipo.

Finalmente, los dos pilotos de Red Bull se subieron al podio, Max Verstappen se quedó con el primer lugar y 'Checo' llegó en el segundo puesto, demostrando el dominio de la escudería austriaca en el primer Gran Premio de la Fórmula 1 que se corre en la nueva temporada.

