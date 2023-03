Jesús Corona anuncia retiro de la selección de México y revela su plan a futuro con Cruz Azul

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jesús Corona formó parte de la Selección Mexicana por varios años en los que su logro más destacado ha sido la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 donde acudió como uno de los refuerzos del equipo mexicano y en donde le ganaron la final a la selección de Brasil que en ese momento contaba con Neymar entre sus filas, pero finalmente el portero de Cruz Azul descarta su participación en el Tri en un futuro.

“Es momento de que vengan las nuevas generaciones, eso me queda. En el proceso pasado no tuve la oportunidad de ir en ni una sola convocatoria y eso se respeta. Las decisiones que toma el entrenador se tienen que respetar. Ahora, estamos en otro momento, me ha tocado estar en selección nacional por 15 años desde la primera vez que fui convocado, y es momento de que las nuevas generaciones levanten la mano y se les debe de brindar esa oportunidad.

Créditos: Twitter @CruzAzul

"Se les tiene que brindar ese momento y que ellos lo aprovechen, en cada oportunidad que sean convocados y en cada torneo”, consideró el portero mexicano de 42 años en conferencia de prensa y quien también reveló cuál es su plan a futuro con el Cruz Azul, club en el que quiere retirarse y en donde se ve jugando todavía por un año más y en ese momento pensará en la posibilidad del retiro.

“Primeramente, lo que quería es estar seguro y tranquilo del tema físico y de ahí tomar la decisión de continuar jugando. Mi ilusión es mantenerme en el club, obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución, en esta institución que me ha respaldado en todo momento, por lo que estoy muy agradecido, pero ya sería cosa de analizar. A mí me gustaría jugar un año más y ya pensar en el retiro”, expresó el arquero.

“Ahora estaré a punto de juntarme con él (Víctor Velázquez) para platicar acerca de ese tema. Mi idea es continuar en el club, pero le dije que iba a ser muy sincero acerca de cómo me sentía de mi rodilla, con el tema que tuve hace un año y bueno, ahora me siento muy bien físicamente, que es algo muy importante para tomar esta decisión de poder continuar, obviamente se tiene que hablar con la directiva, con Oscar Pérez, el ‘Tuca’ también tiene que ser partícipe de esto", dijo el portero en la conferencia de prensa en palabras recogidas por ESPN.

