"No soy 'güey', háblame con respeto": Por este motivo, Chessman golpeó a Adrián Marcelo

Ciudad de México.- El polémico conductor de Multimedios, Adrián Marcelo por medio de su canal de YouTube difundió el video con audio del momento bochornoso que vivió con el luchador de la Triple A, Chessman, esto luego de que se sintiera ofendido al ser cuestionado, motivo por el cual le dio un fuerte golpe en el rostro, mismo que provocó que terminara por retirarse del evento.

El suceso tuvo lugar el pasado sábado 4 de marzo, en el evento The World is a Vampire, donde la tres veces estelar tuvo una pequeña presentación como parte del line up del festival celebrado en el Foro Sol. A pesar de que tuvieron un rotundo éxito, previo a su presentación se registró dicho altercado, el cual alteró el orden del lugar, pues muchos asistentes quedaron sorprendidos.

Los motivos del mal actuar del 'Asesino de la Luz Roja' fue que el presentador le preguntó "¿porqué no lo programaron?", sin embargo, fue la forma en la que se lo dijo lo que lo molestó, pues no se dirigió a él con respeto, pues cabe mencionar que es parte de su forma de ser ante las cámaras, pero esto disgustó a Chessman, es por eso que le respondió y se metió con su físico, sin embargo, Marcelo no se quedó callado y le dijo "te puedo poner una desconocida".

Mi Chessman, ¿no te programaron o qué onda?", preguntó Adrián.

¿Perdón? ¿Quién eres tú 'brother'?... Para empezar no soy güey, háblame con respeto. Si no me programaron es porque estoy lastimado, güey. ¿Tú eres el pin... influencer ese barato?", respondió Chessman.

A pesar de que el exHell Brother se metió con el público que sigue al regiomontano, este siempre le habló de buena forma, intentando ganarse su confianza, pero él en todo momento mostró una negatividad, misma que culminó cuando se burló del físico del presentador, a lo cual él le comentó que se había estado preparando por varios meses, pues cabe recordar que tendría una pelea con Poncho de Nigris, sin embargo, esta jamás se concretó debido a que ya arreglaron sus diferencias.

Aguas que en una de esas te pego una desconocida", finalizó Adrián.

Tras los dimes y diretes entre ambos y la intervención del talento de Triple A y la seguridad del lugar, Adrián Marcelo se retiró siendo escoltado, donde lo llevaron a enfermería para posteriormente irse del evento muy molesto, pues es la primera vez que le pasan este tipo de cosas en un Radar, aunque cabe mencionar que hace unos meses el luchador Ángel Garza lo lanzó a una mesa en SNSerio, aunque esto si fue actuado.

