Presidente del Barcelona habla sobre el posible regreso de Lionel Messi; esto fue lo que dijo

Ciudad de México.- Lionel Messi todavía no define su futuro en el París Saint-Germain (PSG), su actual equipo y con el que aún no se ha puesto de acuerdo para una posible renovación, en este contexto el padre del astro argentino estuvo en Barcelona hace unas semanas lo que levantó las sospechas de una posible vuelta al conjunto español donde debutó como profesional y con el que fue multi campeón.

Por si no fuera suficiente para elevar las especulaciones, al padre de Leo se le vio conversando con Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, quien finalmente reveló qué fue lo que conversó en esa ocasión y si es que estaría gestionando el regreso de Messi, aunque desafortunadamente para los aficionados esto no será así, pues negó que hubiera hablado de un posible refuerzo y solo lo felicito por la Copa del Mundo.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

"Le felicité, porque Argentina había ganado el Mundial, y hablamos del homenaje de Leo", dijo el dirigente a la agencia de noticias EFE sobre ese encuentro que trascendió en los medios y descartó que hubiera negociado "por respeto al PSG y al jugador", según expresó. Por lo tanto una posible vuelta al club no parece clara para Messi que también será buscado en la Major League Soccer (MLS) por el Inter de Miami como ya aceptó el técnico del club.

En cambio, a quien sí tiene pensado renovar es a Xavi Hernández en la dirección técnica, aún pese a la última eliminación en la Europa League, ya que Bartomeu consideró que el estratega tiene el estilo que él quiere para el Barcelona por lo que buscará renovarlo antes de que termine el torneo para darle la tranquilidad al entrenador que ha comentado que no seguiría si no la consigue.

"Ya me he planteado renovar a Xavi, antes de que se gane la La Liga. Él insiste en que, si no ganamos, seguro que no sigue, pero quiero enviarle un mensaje de tranquilidad. Se la jugó, conoce la casa, defiende el estilo genuino que nos gusta en Can Barça y no nos pide locuras, porque sabe perfectamente cuál es la situación del club", expresó Bartomeu sobre Xavi.

