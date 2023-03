Triple A suspende a Chessman tras golpear a influencer Adrián Marcelo, ¿cuándo regresará?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana pasado el luchador Chessman y Adrián Marcelo dieron la vuelta a las redes sociales luego de que circuló un video en el que se observa el momento en el que el elemento de Triple A dio un fuerte manotazo en el cuello al influencer mientras se encontraba realizando una entrevista que hizo reaccionar al luchador, todo esto durante el evento 'World is a Vampire'.

En el clip que pronto inundó las redes, se observa también la respuesta del influencer quien le lanzó una cerveza al rostro, lo que provocó que estuvieran a punto de llegar a los golpes, pero sus acompañantes y staff del evento lograron detenerlos en ese momento. La empresa Triple A, donde participa Chessman, no tardó en pronunciarse diciendo que evaluarían lo sucedido el fin de semana.

Créditos: Twitter @luchalibreaaa

Y aunque los aficionados a la lucha libre especulaban que se trataba de un suceso premeditado como parte del espectáculo, la empresa de lucha libre finalmente tomó la determinación de suspender a su luchador por lo ocurrido y anunció que estará fuera de eventos durante las próximas dos semanas a partir de este martes 7 de marzo por lo que no podrá presentarse en las arenas durante ese lapso.

"Tras analizar lo sucedido con Adrián Marcelo en el evento 'The World is a Vampire', hemos llegado a la determinación de suspender a Chessman de toda actividad luchística por un periodo de dos semanas. La sanción será efectiva desde el día de hoy", informó la Triple A en un comunicado a través de sus redes sociales. Hasta el momento el influencer no se ha pronunciado al respecto de esta decisión.

Tras lo ocurrido, Adrián Marcelo había expresado su intención de llevar lo ocurrido al terreno legal; sin embargo, no se han dado más detalles al respecto sobre si continuará con este proceso. Mientras tanto, se le vio entrenando con el campeón de boxeo Julio César Chávez para un evento de exhibición.

Fuente: Tribuna