¡Eliminados! Con Messi y Mbappé, el PSG se queda sin Champions League una vez más

Munich, Alemania.- La Champions League es un torneo que se le sigue negando al París Saint-Germain (PSG) y este año quedó nuevamente eliminado al caer 2-0 ante el Bayern Munich en el partido de vuelta de los Octavos de Final en el Estadio Allianz y acumular así un 3-0 en el marcador global, por lo que son los alemanes los que avanzan a los Cuartos de Final del torneo en busca de un título más.

Pese a contar con Lionel Messi y Kylian Mbappé en su alineación titular, el PSG no pudo hacer nada para evitar una nueva eliminación del torneo europeo en Octavos de Final, fase en la que se a quedado cinco veces de las últimas siete ocasiones. El juego no empezó muy bien para el equipo francés quienes perdieron por lesión a Marquinhos desde el minuto 35', lo que supuso una sensible baja en la defensa.

Créditos: Twitter @PSG_espanol

Durante los minutos restantes del primer tiempo y buena parte del segundo, los parisinos padecieron de falta de puntería y además se encontraron con Yann Sommer que lució muy seguro bajo la portería del equipo alemán que pese a ir adelante en la eliminatoria no se conformó y buscó definir la eliminatoria, algo que pudo conseguir en el segundo tiempo. Al 61', Eric Choupo-Moting anotó el primer gol del Bayern Munich, tras definir frente a la portería a pase de Goretzka, tras un grave error defensivo.

Con la ventaja en el global y el tiempo en su favor, la desesperación del París comenzó a influir en el juego y aunque el club francés lo intentó en el 89' Serge Gnabry anotó el segundo tanto que decretó la eliminación del PSG con un remate de izquierda que cruzó a Donnarumma en una jugada que se gestó en el contragolpe.

"El Bayern es un equipo físico, gana muchos duelos. Esta noche hemos perdido demasiados, y eso ha complicado las cosas. No tengo palabras. Desgraciadamente, el Bayern fue demasiado fuerte. Tuvimos ocasiones en la primera parte, no las aprovechamos, y en la Champions League eso dificulta las cosas. Es duro irse así, pero así es la Champions League", dijo Danilo, jugador del PSG a Canal+ tras la eliminación.

Fuente: Tribuna