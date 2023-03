"Nuestra rotación es una de las cartas fuertes": José Urquidy previo al debut de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pitcher mexicano José Urquidy es una de las cartas fuertes de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol donde confía en hacer un gran papel, pues resalta que una de las fortalezas del cuadro mexicano está en sus abridores, característica que buscarán aprovechar durante el certamen que ya comenzó y en el que la novena mexicana debutará ya este fin de semana.

“Veo el roster y la verdad es que la mayoría estamos en Grandes Ligas, por eso siento que vamos a hacer un gran papel. Nuestra rotación es una de las cartas fuertes, no sé si sea la mejor del torneo, pero ahí estamos en buena posición para competir con las demás”, dijo Urquidy en entrevista con la agencia de noticias AP. Junto al pelotero de los Astros, Taijuan Walker, Patrick Sandoval y Julio Urías pintan para ser los abridores.

Urías, quien es el elemento más destacado del roster y que no pudo participar en el Clásico de 2017, está entusiasmado de poder representar a la selección mayor en un torneo tan importante por primera vez, ya que hasta el momento solo había podido hacerlo a nivel juvenil y después no recibió el permiso de Los Angeles Dodgers para la cita de ese año en el que México no tuvo una buena actuación.

“Representé a México en torneos infantiles y Panamericanos y poder hacerlo ahora como profesional será especial. Esto no pasa todos los años, estoy enfocado en ponerme listo para el día que lance, dar todo lo que los mexicanos están esperando”, expresó el pelotero mexicano también en entrevista con la agencia de noticias y que también habló de compartir el certamen con Austin Barnes, su compañero de equipo en Grandes Ligas.

“Sabemos que esto va a ser algo bonito, en el último campeonato de Dodgers fuimos él y yo en la loma, ahora juntos queremos lograr cosas para el país, esperemos estar sanos para dar lo mejor”, mencionó Urías. El equipo mexicano arranca participación el próximo sábado ante Colombia en juego correspondiente al Grupo A.

Fuente: Tribuna, AP