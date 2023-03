Tras empate de Tigres, 'Chima' Ruiz confía en vencer a Orlando City en Estados Unidos

Comparta este artículo

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Luego del preocupante empate sin goles entre Tigres y Orlando City SC en la Liga de Campeones de la Concacaf, el entrenador de Tigres, Marco Antonio Ruiz, se mostró confiado en poder conseguir el pase a la siguiente ronda con una victoria como visitantes, pues consideró que no haber recibido gol también les da una ventaja de inclinar la balanza en su favor.

“Es un buen equipo (Orlando), tuvimos video y sabíamos del funcionamiento de ellos. Tratamos de tener referencias, pero lo importante era generar futbol, tenemos la ventaja del cero en contra, que da la posibilidad de hacer un gol de visitante. Me hubiera gustado llevar ventaja, pero estamos convencidos de que podemos pasar", mencionó el 'Chima' en conferencia de prensa después del partido.

"Me hubiera gustado sacar una ventaja, pero es importante mencionar que son 180 minutos. Tenemos que ser inteligentes, enfrentamos un equipo bien trabajado. Generamos opciones de gol, no quiero echar la culpa a la fortuna, nosotros la buscamos, nos faltó contundencia, pero no tengo nada que reprochar”, agregó el director técnico mexicano en palabras recogidas por le diario AS.

Para el juego en Florida, la posibilidad de que pierdan a André-Pierre Gignac es muy latente, debido a las restricciones de Estados Unidos ante viajeros sin esquema completo de vacunación contra el Coronavirus; sin embargo, 'Chima' Ruiz mencionó que es un tema que atenderá la directiva. “André es un tipo influyente, contar con él nos da tranquilidad. El tema del viaje, no sé, es un tema que la directiva debe aterrizar, ver las opciones, y si no hay plantel para poder echar mano”, dijo.

Además del empate de Tigres, hubo resultados sorpresas

En otros frentes de Octavos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf hubo algunas sorpresas, la más destacada ocurrió en República Dominicana donde el Violette de Haití fue local administrativo y goleó 3-0 al Austin FC de la Major League Soccer (MLS), logrando una importante ventaja para la vuelta. Mientras que en El Salvador, el Alianza empató sin goles ante el Philadelphia Union en el Cuscatlán.

Fuente: Tribuna, AS