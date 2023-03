¡Atención Tigres! Multicampeón en Europa quiere venir a México y jugar en el Volcán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece que las figuras internacionales cada vez más se interesan en México y principalmente en los Tigres que desde la llegada de André-Pierre Gignac parecen estar atrayendo cada vez a más estrellas europeas. Ahora un nuevo futbolista, también de origen francés, se ha interesado en disputar algún partido en el estadio de los felinos, el Volcán, además desentirse atraído por la cultura mexicana.

El multicampeón en varias ligas europeas, Kingsley Coman, también seleccionado francés y actual jugador del Bayern Munich de Alemania, se mostró interesado en disputar un partido contra Tigres y le gustaría que fuera en el Estadio Universitario, también conocido como el Volcán, pues el club regio le llama la atención luego de que con el equipo alemán se enfrentaran a ellos en el Mundial de Clubes.

Créditos: Twitter @FCBayern

"Claro (desea jugar ante Tigres en el Volcán), jugamos ante Tigres en el Mundial de Clubes después de haber obtenido la UEFA Champions League y fue un partido muy bueno y creo que sería muy bueno jugar en su estadio", mencionó el delantero francés en entrevista con ESPN. Por otra parte mencionó su interés de jugar en México, pues le atrae la cultura del país y al menos espera poder conocerlo como parte de Francia en el próximo Mundial.

"Sería bueno (jugar en México), nunca he estado en México, es un país que me gusta, me gustan los países de Latinoamérica, nunca he estado ahí pero veo la cultura, la música, la cultura, todo, algo que me gusta, así que creo que me encantaría el descubrir este país, en un Mundial", dijo el delantero francés quien también reconoció la pasión con la que los aficionados viven el futbol en Latinoamérica.

"Veo aficionados pasionales, veo a la gente llegando (al mundial en México), veo un buen clima también y una cultura diferente. Creo que va a tener una vibra diferente a la que conocemos. Los países americanos con el fútbol son buenos y pasionales, será una buena y cálida energía así que por seguro va a ser una gran Copa del Mundo", declaró.

Fuente: Tribuna, ESPN