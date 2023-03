DT del Atlas revela el verdadero motivo por el que Julián Quiñones no jugó en Honduras

Comparta este artículo

San Pedro Sula, Honduras.- El Atlas sufrió una goleada de escándalo en la Liga de Campeones de Concacaf ante el Olimpia de Honduras. Los rojinegros cayeron 4-1 en el juego de ida en donde llamó la atención la ausencia de Julián Quiñones, su mejor jugador y quien quizás podría haber cambiado el resultado. Al principio se especulaba que su ausencia podría haber ocurrido por una lesión, pero el entrenador rojinegro Benjamín Mora reveló el verdadero motivo.

En conferencia de prensa, el director técnico del equipo tapatío aclaró que no fue una lesión la que le impidió estar presente en el partido y reveló que fue el propio jugador colombiano el que pidió no jugar, sin dar más detalles de la situación que molestó a algunos aficionados rojinegros después del mal resultado en el Estadio Olímpico Metropolitano en los Octavos de Final del torneo de clubes de Concacaf.

“No está lesionado, él nos manifestó que no está al cien por ciento para jugar. Julián pidió comprensión para no jugar y esa es la razón”, dijo en conferencia de prensa el entrenador Benjamín Mora, sobre la ausencia del delantero colombiano. Ya respecto a la derrota en el partido, el técnico mexicano confía en poder darle la vuelta a la eliminatoria en el Estadio Jalisco aunque la diferencia es amplia.

“No esperábamos este resultado, la llave está abierta, si ellos pudieron hacerlo en casa no veo por qué no podamos hacerlo en la nuestra. La esperanza no muere. Son muchas las enseñanzas cada partido, tenemos que dormir pensando en lo que dejamos hacer, mañana pensar en el partido de Liga que también necesitamos ganarlo. Muchas enseñanzas y ahora más cuando revisemos los videos”, expresó.

Respecto a su permanencia en el equipo tras los últimos resultados, Mora consideró dejar u futuro en manos de la directiva del equipo. "Con la directiva no hemos tocado ese tema, ellos sabrán lo que tienen en mente, yo me dedico a entrenar a los muchachos todos los días", declaró luego del partido disputado en Honduras.

