Erik Lira rompe el silencio respecto al supuesto interés de clubes la Serie A de Italia

Ciudad de México.- El mediocampista mexicano, Erik Lira, actualmente en el Cruz Azul se encuentra en la mira de dos clubes del futbol italiano, según trascendió en las últimas semanas en medios internacionales. La Fiorentina y el Udinese son los equipos que estarían siguiendo al futbolista al que considerarían opción para reforzar su centro del campo y ante esto, el propio jugador ya se ha expresado.

Lira aclaró que si tiene interés en dar el salto al futbol de Europa, lo cual es un sueño para él, pero respecto a los rumores aclaró que son solo eso, no obstante dijo que trabajará para hacerlos realidad. El celeste es consciente de que no será fácil. “Al principio mi primer objetivo era debutar en Primera División , después sabía que tenía que llegar a cien partidos, tengo 22 años y ya pasé los cien partidos, ahora decía que podía pensar en el salto a Europa, que no es nada fácil.

"Entonces no significa que sea lo que sigue porque yo quiero que el equipo le vaya bien y por qué no, pensar en un campeonato. Todos tenemos el sueño de Europa, pero nadie dice: ‘bueno, pero si no es la Premier League, nada’. Al final luchar por el sueño y creo que todos los jugadores quieren dar el salto y como repito, ahorita es un rumor y yo quisiera que fuera una realidad, yo quiero que sea una realidad”, dijo el futbolista en entrevista con TUDN.

Erik comentó que ya ha hablado con su compatriota Johan Vásquez, actual defensa en el Cremonese y con el que coincidió en Pumas, equipo de donde es canterano y quien le da consejos sobre como es dar el paso a Europa y también le comentó que la Selección Nacional es una buena vitrina por lo que buscará trascender primero con México, donde actualmente es seleccionado.

“He hablado mucho con Johan Vásquez, con el que compartí mucho y me llevo muy bien, y me decía que no es tan fácil el salto, que no es ‘ya estoy listo’; es ir allá y allá no eres el refuerzo estrella que te tratan bien, aquí tienes que trabajar el doble, entonces yo hablo con él, me dice que la Selección es una vitrina importante y yo estoy trabajando para estar en la Selección”, comentó el jugador de Cruz Azul.

