Manchester United se desquita con el Betis de Andrés Guardado y lo golea en Europa League

Manchester, Inglaterra.- Tras haber sido goleado el fin de semana pasado por un escandaloso marcador de 7-0, el Manchester United volvió a la senda del triunfo goleando al Real Betis por 4-1 en el partido de ida de los Octavos de Final de la Europa League disputado en el Estadio de Old Trafford, por lo que se desquitó con el equipo español del mal momento vivido en la liga y se ponen muy cerca de pasar a la siguiente fase.

A los seis minutos Marcus Rashford puso al frente a los locales, pero Ayoze Pérez empató los cartones al minuto 32. Esa paridad ya no se vería reflejada en el segundo tiempo donde finalmente los 'Red Devils', aseguraron la victoria. Al 52', Antony devolvió la ventaja a los ingleses y seis minutos después fue el turno de Bruno Fernandes para ampliar el marcador. Ya en el 82', Wout Weghorst hizo otro tanto al 82'.

El mexicano Andrés Guardado no fue titular, pero ingresó de cambio al 65' en sustitución de Guido Rodríguez ya con una desventaja importante en el marcador. El partido de vuelta se disputará en España el próximo 16 de marzo, aunque el panorama luce complicado para el Betis. Al final del partido, el autor del único gol del equipo español, lamentó el resultado, pero no abandonó las esperanzas de una posible voltereta.

"Es muy frustrante, sabíamos que los primeros 15 minutos de cada parte del United iban a ser intensos, pero no supimos afrontar el segundo. El segundo gol del United probablemente nos quitó bajó los ánimos y no reaccionamos lo suficientemente bien. No nos deja buenas sensaciones. Sin embargo, en casa, ante nuestra afición, puede pasar absolutamente cualquier cosa", expresó el delantero Ayoze Pérez citado por la página del torneo.

Fuente: Tribuna