Ancelotti hace importante revelación antes del Real Madrid vs Valladolid; ¿últimos días como merengue?

Madrid , España.- El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, hizo una importante revelación antes del partido en el que el Real Madrid enfrentará al Valladolid en el la liga española este domingo, y es que luego de los rumores que han circulado sobre el interés de la selección de Brasil tras el Mundial de Qatar en los que se afirma el interés de los sudamericanos por contratar al italiano, por fin el estratega merengue habló al respecto.

Ancelotti aceptó que la selección de Brasil lo busca como entrenador para este nuevo ciclo mundialista por lo que se dijo emocionado de ser considerado; sin embargo, para tranquilidad de los merengues el italiano recordó que cuenta con un contrato con el que está comprometido por lo que buscará cumplirlo descartando así la posibilidad de salir del equipo próximamente para tomar el puesto de seleccionados nacional.

“La realidad es que la selección brasileña me quiere, eso me encanta, es emocionante. A partir de ahí, tienes que respetar el contrato que tienes, que es un contrato que quiero cumplir”, dijo el experimentado entrenador en conferencia de prensa. Ancelotti cuenta con contrato hasta el 2024 por lo que no saldrá del club y dijo que se mantendrá hasta que el equipo se lo permita y con el que buscará obtener nuevos campeonatos.

Créditos: FIFA.

“Está todo bastante claro, me quedaré aquí mientras el Madrid me lo permita. Siento mucho cariño del presidente (Florentino Pérez), de la afición, de los jugadores, el ambiente es muy tranquilo a mi alrededor, ahora tenemos dos meses y medio para intentar ganar dos trofeos”, declaró Carlo ente los medios de comunicación. Brasil todavía no decide a su próximo técnico, mientras tanto cuentan con un entrenador interino.

Cabe la posibilidad de que el equipo sudamericano se mantenga con entrenador interino a la espera del final del contrato de Ancelotti, pues las competencias importantes para Brasil comenzarán el próximo año con las eliminatorias mundialistas y con la Copa América el año siguiente en el 2025. Otro entrenador que había sido sondeado era el portugués Jose Mourinho, actualmente en la Roma de Italia.

El Real Madrid enfrentará al Valladolid este domingo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (12:00 horas, tiempo del pacífico). Después tendrá importantes compromisos como el partido de vuelta de la Copa del Rey ante el Barcelona y días después de su siguiente compromiso en la Liga encarará la Champions League.

Fuente: Tribuna