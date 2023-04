¿Culpan a 'Checo' por incidente que lo dejó último? Helmut Marko opinó esto sobre el piloto mexicano

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- Luego del incidente que tuvo Sergio Pérez con el RB19 y que provocó que quedara en el último lugar de la parrilla de salida para este Gran Premio de Australia, el asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko dio su opinión al respecto y consideró que el mexicano tuvo dudas lo que provocó su salida prematura en la primera vuelta del inicio de la qualy para GP que se disputará en unas horas.

Marko reconoció que tuvo problemas en la configuración de su auto y que aunado a las dudas resbaló. "Checo tuvo problemas con la configuración del motor en la práctica tres, creo que eso lo hizo dudar y por eso se resbaló", dijo el asesor de la escudería austriaca en palabras para Sky Sports sobre lo ocurrido sobre la pista y también mencionó que el mexicano lució inseguro y esa combinación terminó por afectarlo.

Créditos: Twitter @F1

"Tal vez no fue una puesta a punto óptima, pero él estaba inseguro, impetuoso. En la primera vuelta, los neumáticos estaban aún más blandos y fríos, eso luego se combinó para que desafortunadamente se resbalara", dijo Marko ante la televisión italiana. 'Checo' había advertido en la práctica tres que había sentido algo en el auto que no le había ayudado a frenar adecuadamente en una curva, pero el equipo no notó problemas.

Marko también agregó que no hubo problemas en el auto durante las prácticas. "No tuvimos problemas de confiabilidad este fin de semana. Fue el ajuste fino del mapeo del motor, y eso no tiene nada que ver con la confiabilidad", declaró el asesor sobre lo ocurrido en el circuito de Albert Park, uno que se le ha complicado históricamente a los pilotos de Red Bull. "En este circuito es muy difícil adelantar, así que si nos podemos meter a los puntos en esta carrera ya deberíamos estar contentos", mencionó.

Max Verstappen no ve posible que 'Checo' adelante

Por parte de Max Verstappen no hay optimismo ante la posibilidad de que Sergio Pérez logre una buena posición en la carrera ante la desventaja que enfrentará. Recordó que la pista australiana es complicada por lo que no cree que sea posible, aunque aceptó que hay varios factores que pueden ocurrir dentro de la carrera y no se animó a dar un pronóstico más preciso sobre lo que pueda pasar con su compañero.

"No lo sé. Creo que esta pista es un poco complicada para adelantar, pero esa zona de DRS extra ayudará, seguro. Pero, de nuevo, es muy difícil de decir. Depende también del ritmo de los demás en la carrera, si tienen degradación de neumáticos o si es mejor en eso. Muchos factores entran en juego", dijo Verstappen en la conferencia de prensa posterior a la qualy donde se quedó con la pole position.

Fuente: Tribuna, Sky Sports, Marca