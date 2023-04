¡Fue con todo! 'Canelo' Álvarez lanza una dura crítica hacia futbolistas y boxeadores de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez no se tocó el corazón e hizo un duro análisis sobre los futbolistas y boxeadores mexicanos y los motivos por los que les cuesta triunfar en el profesionalismo. Para el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), uno de los principales aspectos por los que esto sucede es que no están dispuestos a sacrificarse o tomar ciertos riesgos.

Durante una transmisión de Twich con el futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, el 'Canelo' destacó que hay deportistas de México de gran calidad, pero que no quieren sacrificarse y en algún punto se conforman, señalando principalmente a atletas de su profesión y del futbol, en un fuerte comentario del pugilista mexicano que ha sido uno de los deportistas más exitosos de los últimos años en el país.

“Hay gente que tiene calidad como no te imaginas, pero no están dispuestos a tomar el sacrificio y creen que puro talento puedes llegar, pero quizás puedes llegar a un punto, pero te convierte en mediocre, porque llegas a cierto nivel y ya no subes , ni estás dispuesto a tomar riesgos o sacrificios para llegar hasta allá. Hay muchos futbolistas buenos y muchos boxeadores y campeones mundiales, pero hasta ahí”, dijo Álvarez en la transmisión.

Otro de los aspectos que destacó el boxeador mexicano para triunfar como deportista profesional es la mentalidad ganadora y en ese sentido cree que buena parte de los deportistas carecen de ella lo que afecta al atleta sobre todo cuando sufre derrotas. “Puedes tener todo, pero si no tienes mentalidad fuerte todo conlleva a algo que te arropa buenas, malas caídas y si no sabes manejarlo, pues te chingas”, opinó Álvarez.

“Si ves la historia en el deporte, los mexicanos tienen talento y en otros países igual salen adelante. Hay muchos mexicanos y paisanos chingones que salen adelante”, agregó. Saúl Álvarez se prepara para enfrentar su primera pelea del año ante el británico John Ryder en el Estadio Akron el próximo 6 de mayo en su primer pelea en México desde 2011 por lo que será una función especial para los mexicanos.

Abren más localidades para la función de 'Canelo' Álvarez vs John Ryder

El entusiasmo por ver la pelea de Saúl Álvarez en suelo mexicano ha causado gran respuesta de la afición mexicana desde que se anunció la venta. Los boletos más baratos de 350 pesos se terminaron pronto y las otras localidades también comenzaron a agotarse. La empresa de boletos Ocesa recién liberó nuevas localidades; sin embargo, están lejos de los precios bajos, pues los más baratos están en cuatro mil 500 pesos y los más elevados alcanzan los 46 mil pesos.

Fuente. Tribuna, Twich