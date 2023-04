Gobierno de Italia impone importante prohibición al Feyenoord previo a su partido de Europa League

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Feyenoord, equipo del mexicano Santiago Giménez se enfrentará a la Roma en los Cuartos de Final de la Europa League en un partido donde las autoridades han tomado una decisión importante respecto a la presencia de aficionados neerlandeses. La venta de boletos para el partido entre ambas escuadras ya comenzó, pero las autoridades prohibieron la venta de entradas para los aficionados visitantes.

Según información de la agencia EFE, también se decidió cerrar la zona del estadio habilitada para ese sector de la afición por lo que no solo no podrán ingresar aficionados del Feyenoord, sino de los Países Bajos. De esta manera el equipo del mexicano no podrá contar con el apoyo de su afición para el importante partido que se disputará el próximo 20 de abril y que será el partido de vuelta del torneo.

Lo anterior fue decidido así luego de los últimos enfrentamientos registrados entre un grupo de aficionados ultras y la policía de Nápoles, previo al partido entre el equipo local y el Eintracht de Frankfurt, mismo que provocó destrozos en el centro de la ciudad y en el que quemaron varios vehículos a su paso, lo que provocó momentos de caos y terror en la ciudad italiana por lo que esta vez decidieron tomar esta medida.

Créditos: Twitter @Feyenoord

Las precauciones tomadas por el gobierno de Roma, también ocurren debido a que las afición del Feyenoord cuenta con un historial de agresiones importante ya que en 2015 en un encuentro de la Europa League ante la Lazio, equipo también de la capital italiana, no les fue permitido comprar entradas y por lo tanto causaron dañaros en la fuente de la Plaza España lo que llevó a tomar acciones contra seis fanáticos por parte de las autoridades.

Mientras tanto, hay un antecedente de ambos equipos que se enfrentaron en la Final de la Conference League y que ganaron los italianos en el partido que se disputó en Albania por lo que podrían tomarlo como revancha. De esta forma el Feyenoord no podrá contar con su afición en ese partido. Por su parte, el gobierno de Países Bajos parece que no tomará las mismas acciones para el juego de ida.

Feyenoord visita al Sparta este domingo

EL Feyenoord buscará dar un paso más al título de la Eredivisie cuando visite a su rival regional, el Sparta de Rotterdam en duelo de la jornada 27 de la liga neerlandesa. El duelo que se disputará en el Estadio Sparta-Stadion Het Kasteel comenzará muy temprano en México, pues está pactado a las 06:30 horas tiempo del centro de México (05:30 horas, tiempo del pacífico) y contará con varias opciones de transmisión a través de las señal de pago de ESPN y en streaming por Star+.

Fuente: Tribuna, EFE