Mal día para 'Checo' Pérez: Largará último en el GP de Australia tras tener problemas con el RB19

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- Del cielo al infierno, así ha sido la transición de Sergio 'Checo' Pérez entre un Gran Premio y otro, pues de ganar la 'pole position' en el Arabia Saudita, pasa ahora a comenzar último en la parrilla de salida para el de Australia en un lamentable resultado para el piloto mexicano que tuvo problemas con el RB19 y dejó la qualy desde su primera vuelta. En contraste, su compañero de equipo, Max Verstappen, se llevó la pole position.

Fue en la primera vuelta de la qualy 1 cuando 'Checo' Pérez no pudo girar en la curva tres y tuvo que salir de la pista abandonando así la prueba. "El mismo problema otra vez, tenemos que solucionar ese problema", se escuchó decir al mexicano por la radio, pero la pesadilla del piloto no comenzó ahí, pues desde las tercera práctica ya había advertido a su equipo que había tenido algunos problemas de frenado.

Créditos: Twitter @F1

Cuando salió a la pista para la FP3 el mexicano casi choca con Niko Hulkenberg, después reportó que había sentido problemas de frenado en el auto. "No lo siento. ¿Está todo bien con el auto? No pude frenar en la curva uno, la parte trasera muy suelta; luego hay bloqueo en el tren delantero en la curva tres. Balance muy inconsistente de esquina a esquina", dijo 'Checo' en el radio, pero su equipo respondió que no había detectado ningún problema.

Luego de su mal momento en la pista, el mexicano se pronunció en redes sociales en donde aceptó que es un momento complicado, pero buscará dar una buena carrera esta noche (tiempo de México). "Este es un duro de digerir. Pero trabajaremos juntos como equipo para resolver los problemas del coche y minimizar los daños en la carrera de mañana. Vamos a dar lo mejor de nosotros como siempre", escribió en Twitter.

El español Fernando Alonso, de Aston Martin cree que podrá aprovechar la ausencia del mexicano entre los primeros lugares de salida para sumar más puntos. "Ahora que tenemos un buen coche no queríamos una sorpresa o una lotería. Y con Checo fuera, eso nos puede permitir sumar más puntos que él y eso nos acercaría al campeonato. En general ha sido un buen día", comentó el español en declaraciones recogidas por DAZN.

'Checo' Pérez buscará la hazaña en el GP de Australia

El mexicano Sergio Pérez tratará de hacer la hazaña en el Gran Premio de Australia que será el tercer GP de la temporada 2023 de la Fórmula 1 en las próximas horas de este sábado 1 de abril en el circuito de Albert Park. La carrera está pactada para las 23:00 horas, tiempo del centro de México (22:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna