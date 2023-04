¿Cruz Azul se perderá el fichaje de Radamel Falcao? Este es el motivo que lo alejaría de la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El delantero colombiano Radamel Falcao, quien actualmente milita en el Rayo Vallecano de la liga española, era uno de los objetivos de Cruz Azul para reforzarse en el mercado de invierno, pero finalmente no pudo concretarse aunque la posibilidad para el futuro quedó abierta. Entonces trascendió entre la prensa mexicana e internacional que sería en verano cuando pudieran alcanzar un acuerdo.

El Rayo Vallecano no habría permitido la negociación del jugador, pero en verano quedará libre al terminarse su contrato por lo que podría llegar al equipo que considere oportuno y entre los que se encontraba como una fuerte posibilidad el Cruz Azul de la Liga MX; sin embargo ahora eso podría no hacerse realidad ya que un nuevo equipo entraría en la carrera por el fichaje del colombiano para la mitad del año.

Millonarios de Colombia sería uno de los clubes que buscan la llegada del delantero colombiano y la esposa del jugador, Lorelei Tarón, también habló recientemente en una entrevista con el medio colombiano Semana sobre esta posibilidad, por lo que se podría dar la llegada del 'Tigre' al continente americano, pero a su país de nacimiento y no a la liga de México como se especuló que podría suceder en este mercado veraniego.

"Le dije a mi esposo que no cierre ninguna puerta. Si Dios quiere, se va a dar. Hay que abrir la mente. Además, Falcao ama a Colombia, ama a Millonarios. Es fanático del equipo azul", mencionó Tarón en la entrevista donde también añadió que aún no han llegado a un acuerdo de renovación con el Rayo Vallecano por lo que la posibilidad de una salida sigue vigente por parte del delantero de la selección colombiana.

Cabe recordar que Radamel Falcao nunca ha jugado en su país, pues debutó como profesional en el River Plate de Argentina donde triunfó y destacó para después dar el salto al futbol de Europa donde su mejor momento lo vivió con el Porto de Portugal. Actualmente en España ha padecido de una falta de continuidad por lo que el interés de otros equipos no se ha hecho esperar desde el invierno pasado.

Hasta el momento se desconoce si Cruz Azul sigue manteniendo el interés por realizar un fichaje 'bomba', en el mercado pasado buscó a Luis Suárez quien finalmente fichó por el Gremio brasileño y después surgió Radamel Falcao quien parecía estar más cerca, pero tampoco se concretó.

