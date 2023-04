NBA: Quedaron definidos los playoffs de la temporada 2023; ¿cuándo se juegan los primeros partidos?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una emocionante fase regular en la que hubo grandes actuaciones individuales y en conjunto, finalmente se acerca la fase más esperada por los aficionados ya que quedaron definidos los equipos que clasificaron directamente a playoffs y también los que jugarán los play-in con lo que se dará por inaugurado el camino a las finales de la National Basketball Association (NBA) de este 2023 y que promete duelos interesantes.

Todo comenzará con los llamados play in, una eliminatoria clasificatoria para complementar el cuadro completo de playoffs en la que se enfrentan los equipos clasificados del lugar siete al diez de cada conferencia. En la Conferencia Oeste, Los Angles Lakers del ya histórico LeBron James se enfrentarán a los Minnesota Timberwolves, mientras que New Orleans Pelicans se medirán al Oklahoma City Thunder.

Por otra parte, en lo que respecta a la Conferencia Este, se enfrentarán el Miami Heat ante los Atlanta Hawks y los Toronto Raptors se jugarán un puesto en playoffs ante los Chicago Bulls en duelos que prometen mucho. Los equipos que clasificaron directo a playoffs en la Conferencia Oeste fueron Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, y los Golden State Warriors.

En tanto que por la Conferencia Este avanzaron Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks y los Brooklyn Nets. Los partidos ya definidos de los playoffs serán entre Philadelphia Sixers ante Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers contra New York Knicks, Sacramento Kings en contra de Golden State Warriors, Phoenix Suns ante Los Angeles Clippers, los otros dos encuentros restantes saldrán de los ganadores de los play in.

¿Cuándo se jugarán los primeros partidos de postemporada de la NBA?

Mañana 11 de abril iniciarán los encuentros de play-in, el Miami Heat se enfrenta a los Atlanta Hawks a las 17:30 horas, tiempo del centro de México (16:30 horas, tiempo del pacífico), después Los Angeles Lakers jugarán contra Minnesota Timberwolves a las 20:00 horas del centro. El miércoles se jugarán los otros dos encuentros entre Toronto Raptors y Chicago Bulls a las 17:00 horas y los Pelicans ante el Oklahoma City Tunder a las 19:30 horas.

El juego uno de los playoffs arrancará el próximo sábado 15 de abril con el Philladelphia 76ers ante Brooklyn Nets a las 11:00 horas, tiempo del centro de México (10:00 horas, tiempo del pacífico) y seguirá con el Cleveland Cavaliers vs New York Knicks a las 16:00 horas. Con esto comenzarán las rondas finales que seguirán por los próximos dos meses con las finales de conferencia en mayo y las finales de la NBA en junio.

