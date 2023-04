Suspenden a árbitro en Inglaterra que habría agredido a Andrew Robertson; castigo podría ser mayor

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El árbitro Constantine Hatzidakis protagonizó un hecho insólito en la Premier League de Inglaterra, luego de que un video que se viralizó en las redes sociales lo mostrara cuando le da un aparente codazo al defensa del Liverpool Andrew Robertson quien al parecer le había ido a reclamar al final del primer tiempo en el partido ante el Arsenal que terminó con empate a dos goles. Esta acción ya tuvo sus primeras consecuencias en contra del silbante.

Hatzidakis, quien participó como árbitro asistente en ese encuentro fue suspendido temporalmente por lo que no podrá dirigir partidos en Inglaterra, así lo anunció el Colegio de Árbitros para Partidos Profesionales de Inglaterra (PGMOL, por sus siglas en inglés), pero no es el castigo definitivo que afrontará tras la agresión al futbolista del Liverpool ya que esta es una suspensión temporal ya que la PGMOL abrió una investigación contra el silbante por sus acciones.

"PGMOL está al tanto de un incidente que involucró al árbitro asistente Constantine Hatzidakis y al defensor del Liverpool, Andrew Robertson, al descanso del partido Liverpool-Arsenal en Anfield...mientras la investigación se mantiene abierta, Constantine Hatzidakis no arbitrará ningún partido de la Premier League ni de la FA Cup", escribió en un comunicado el Colegio de Árbitros, por lo que no será la sanción definitiva ya que no había ocurrido antes en el futbol inglés.

Video of assistant referee elbow on Liverpool Andy Robertson. pic.twitter.com/oMq81oHpoa — DreAnyWeather Sports (@any_dre) April 9, 2023

Al termino del medio tiempo en el Estadio de Anfield, según se apreció en las imágenes compartidas, el jugador Andrew Robertson persigue al silbante a quien toma del brazo, es entonces cuando se observa que levanta el codo, la duda ahí es si habría tratado de golpearlo o habría sido un movimiento por la inercia de desprenderse del jugador que lo toma. Después de eso se ve al escocés tocándose el mentón y reclamando.

Sin embargo, la acción no fue sancionada por el árbitro central Paul Tierney quien amonestó a Robertson y en el segundo tiempo el árbitro asistente se mantuvo trabajando con normalidad. Al final del partido, las primeras reacciones sobre el incidente de Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, no fueron muy claras, pues aseguró que no había visto la acción por lo que no podría opinar, pero que había escuchado que las imágenes hablaban por si mismas.

Parecido al caso del árbitro mexicano Fernando Hernández

Estos sucesos en la Liga inglesa suceden poco después de que ocurrió algo similar en México con el árbitro Fernando Hernández quien golpeó con la rodilla al jugador de León Lucas Romero, una acción que tampoco tenía precedentes en el país. Al silbante mexicano le fue impuesta una sanción de 12 partidos sin dirigir como castigo definitivo por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

Fuente: Tribuna, PGMOL, Marca