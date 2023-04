VIDEO: Cristiano Ronaldo se molesta con sus rivales en Arabia Saudita; ¿qué fue lo que les dijo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El delantero portugués Cristiano Ronaldo no está teniendo un mal momento individualmente en Arabia Saudita donde ha marcado goles y ha sido fundamental en las victorias que ha conseguido su equipo el Al Nassr en la Pro League, pero colectivamente se ha metido en algunas dificultades que lo alejan del campeonato por lo que no pudo ocultar su frustración luego del último resultado en la liga saudita donde no lograron ganar.

Cristiano es un jugador que suele ser muy competitivo por lo que siempre busca los mejores resultados y al equipo al que llega siempre quiere tenerlo en los primeros lugares por lo que sus reacciones cuando las cosas no salen bien, suelen ser de molestia. Un nuevo video que se ha viralizado en las redes sociales, muestra el enojo del delantero por una situación como esta luego del empate sin goles entre el Al Nassr y el Al Feiha.

En el video se muestra a algunos futbolistas cuando se acercan a saludar a Cristiano Ronaldo al final del partido, pero el luso se retira enfadado y menciona en inglés: "ustedes no quieren jugar", esto en relación al estilo defensivo del Al Feiha que logro sacar el empate sin goles ante su equipo, un resultado que no es conveniente para las aspiraciones del Al Nassr de ser campeón de la liga de Arabia Saudita.

Después de 23 jornadas, el equipo del portugués es segundo lugar con con 53 puntos, tres unidades abajo del Al Ittihad, líder del campeonato con 56 falta de siete jornadas para que termine la liga. Por otra parte, Cristiano también compite por el liderato de goleo individual, en este caso está a cinco goles de los líderes Abderrazak Hamed Allah, Odion Ighalo y Talisca, quienes tienen 16 tantos cada uno.

Créditos: Al Nassr.

'Kun' Agüero demerita los goles de Cristiano Ronaldo

El exfutbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero demeritó los goles del delantero portugués Cristiano Ronaldo en una comparación que hacia con los anotados por Lionel Messi. El exjugador del Manchester City es conocido por sus transmisiones en vivo en las redes sociales donde suele tratar diversos temas y fue ahí donde opinó sobre las anotaciones que ha hecho el actual futbolista del Al Nassr.

En una transmisión con el español Ibai Llanos, Agüero advierte sobre como son los goles de Cristiano que cree que han sido de "pura suerte" y también señaló que son goles de tiro libre a diferencia de los de Messi que consideró como de mayor calidad y argumentó que todas las pelotas las pone en el ángulo. En ese mismo stream arremetió contra Benzema y mencionó que Raúl González hizo mejores goles.

Fuente: Tribuna