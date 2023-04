Lou López: ¿Quién es la primera basquetbolista mexicana en ser seleccionada en el Draft de la WNBA?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las buenas noticias siguen llegando en el deporte mexicano, esta vez en el basquetbol, luego de que la tapatía Lou López fuera seleccionada en el quinto pick del draft de la Womens National Basketball Association (WNBA) por las Dallas Wings convirtiéndose así en la primera mexicana en ser elegida en esta instancia y también la primera que jugará en el mejor basquetbol del mundo.

Lou López Senechal nació en Guadalajara, México, de donde es originario su padre, pero se mudo de cinco años a Francia, el país de su madre. Ahí comenzó a jugar basquetbol desde pequeña y en su etapa escolar formó parte de la North Atlantic Basketball Academy de Dublín, Irlanda donde destacó y sus actuaciones le sirvieron para que las universidades de Estados Unidos le ofrecieran becas deportivas por lo que fue en el país norteamericano donde continuó su carrera académica y profesional.

Créditos: Twitter @UConnWBB

Jugando como guardia, su camino en el basquetbol en Estados Unidos lo comenzó en la Universidad de Fairfield donde fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa del Torneo (MVP por sus siglas en inglés) de la Metro Atlantic Athletic Conference Tournament (MAAC) en el 2022 año en que llevó a su universidad al campeonato y tuvo aparición en el Torneo de la NCAA. La mexicana también integró el equipo ideal All-MAAC en tres años consecutivos.

En Fairfield fue líder de anotaciones durante sus cuatro años y promedió 19.5 puntos en su último año con el equipo en 2021-22. Después pasó a la Universidad de Connecticut (UConn) en la National Collegiate Athletic Asociation (NCAA) donde sus actuaciones le fueron suficientes para formar parte del Draft de la WNBA donde fue una de las cinco elegidas por Dallas Wings. “Se siente surrealista, realmente no pensé que estaría aquí.

"He recorrido un largo camino, he pasado por muchos desafíos. ¡No puedo creer que esté en WNBA Draft ahora mismo! Me siento tan agradecida”, dijo la basquetbolista mexicana luego de su selección de draft, en palabras citadas por la agencia AP. Ahora, Lou López se preparará para iniciar su camino en el basquetbol profesional en donde competirá contra las mejores jugadoras y buscará destacar.

¿Cuándo jugará Lou López?

La temporada 47 de la WNBA comenzará el próximo 19 de mayo, pero las Dallas Wings de la basquetbolista mexicana tendrán su primer partido el 20 de mayo a las 18:00 horas , tiempo del centro de México (17:00 horas, tiempo del pacífico) enfrentando al Atlanta Dream. Cabe destacar que anivel de selecciones nacionales, López no ha formado parte de ninguna selección por lo que podría ser considerada para jugar con México o también por Francia.

