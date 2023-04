México vs Houston Dash: Hora y dónde ver gratis y en línea el partido amistoso del Tri Femenil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana Femenil continúa su gira en Estados Unidos en donde enfrentará al Houston Dash de la National Womens Soccer League (NWSL) en el que es su segundo de la gira de partidos amistosos denominado MexTour W. Luego de haber vencido por goleada al Chicago Red Stars, el equipo mexicano buscará sumar una segunda victoria ante el conjunto de la primera división estadounidense.

El Houston Dash es el equipo en el que militan las mexicanas Diana Ordoñez y María Sánchez y que recientemente ficharon a la portera Emily Alvarado, por lo que para las tres jugadoras será un partido especial. Tanto Ordoñez como Sánchez ya tuvieron actividad en el juego pasado por lo que podrían comenzar el partido esta vez desde la banca con la posibilidad de recibir algunos minutos.

Créditos: Twitter @Miseleccionfem

Mientras que Emily Alvarado podría formar como titular en esta ocasión, luego de que en el pasado encuentro fuera Itzel González la portera titular, aunque también cabe la posibilidad de que Melany Villeda sea la elegida en el arco. En otra zona del campo donde se podrían ver algunas caras nuevas con respecto al partido pasado es en la media donde podrían jugar otras futbolistas menos habituales.

Previo al partido de esta tarde, el entrenador del equipo mexicano, Pedro López destacó que han mejorado e incluso considera que tienen un mejor nivel desde la Revelations Cup. La defensora mexicana Cristina Ferral coincidió con el entrenador y destacó la competencia que existe dentro del equipo, respecto al juego ante el Dash resaltó que las futbolistas rivales son rápidas por lo que deberán estar atentas en defensa.

Aunque los entrenadores seguramente presentarán varias variantes, las alineaciones para este partido podrían ser las siguientes: México. E. Alvarado; K. Bernal, G. Espinoza, C. Ferral, A. Rodríguez; A. Delgado, C. Jaramillo, A. Hernández; G. Valenzuela, M. Delgadillo, K. Jonhson. DT. P. López. Houston Dash. J. Campbell; C. Dydasco, N. Jacobs, A. Prisock, A. Chapman; M. Viggiano, S. Schmidt, E. Salmon, J. Anderson, C. Tucker; N. Prince. DT. S. Laity.

Hora y dónde ver en vivo, gratis online el Houston Dash vs México

México visita al Houston Dash en su segundo partido amistoso de la gira que se disputará en el Estadio Shell Energy en Texas, Estados Unidos, el juego está pactado para este martes 11 de abril a las 18:00 horas tiempo del centro de México (17:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con dos opciones de transmisión: a través de la señal de televisión de paga de TUDN y en la señal de streaming gratuito de VIX.