Padre de 'Checo' Pérez revela avances sobre el Gran Premio de Cancún, ¿en qué fecha comenzaría?

Ciudad de México.- El diputado Antonio Pérez, quien es padre del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez expresó anteriormente su intención de llevar un Gran Premio de la Fórmula 1 a Quintana Roo y específicamente a Cancún, con lo que México tendría dos GP ya que actualmente se corre el de la Ciudad de México en noviembre. Ante esto reveló algunos avances sobre la posibilidad de integrarlo al calendario.

En una entrevista concedida al canal de YouTube del comunicador José Manuel Escobedo, Antonio Pérez reveló algunos avances del proyecto sobre el cual ha estado trabajando durante tres años, recordando que no es un proyecto nada fácil de concretarse; sin embargo destacó que se ha avanzado mucho. "Llevamos tres años trabajando en el proyecto, es un proyecto que no es nada fácil, es muy difícil, estos tres años he estado avanzando en todo el proceso", expresó.

El también diputado compartió que ya tiene el visto bueno de todos los involucrados tanto del gobierno mexicano como el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Fórmula 1, además detalló que el proyecto no cuenta con dinero del gobierno federal, sino que será realizado a través de un fondo de inversión extranjero y el año en el que podría comenzar sería en el 2025.

"Todo es un fondo de inversión extranjero, la pista es de empresarios, estamos trabajando con el proyecto de la FIA y F1. Vamos en los procesos, espero tener las cartas de intención antes de agosto. Del 2025 al 2030 lo tendrá que firmar el presidente actual", mencionó Pérez en la entrevista. Ya anteriormente, el mandatario mexicano se había pronunciado al respecto de este nuevo Gran Premio durante su conferencia matutina.

Al ser cuestionado sobre esta posible carrera de la Fórmula 1 en nuestro país durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador dijo que no había ningún proyecto por el momento, pero que no descartaban la posibilidad de hacerlo: “Hacia adelante vamos viendo si hay posibilidad de hacerlo, no hay ahora ningún proyecto, pero no lo descartamos”, declaró el presidente mexicano sobre una segunda carrera en Quintana Roo.

Este año se recortó el calendario de la Fórmula 1 debido a que el circuito planeado para correr en China quedó descartado por segundo año consecutivo debido a las medidas del país asiático por la pandemia. Diversas ciudades han mostrado su intención de organizar una carrera de F1 y el nuevo circuito en sumarse más recientemente es el de Las Vegas.

