¿Trato preferencial a Max Verstappen? Descartan sabotaje de Red Bull al mexicano 'Checo' Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Previo al Gran Premio de Australia, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez consideró que su RB19 había mostrado algunos problemas desde las prácticas libres, después en la Q1, en la primera vuelta no pudo girar en la curva tres y tuvo que salir de la pista abandonando así la calificación. "El mismo problema otra vez, tenemos que solucionar ese problema", se escuchó decir al mexicano por la radio.

Al parecer el mexicano ya había advertido a su equipo que había tenido algunos problemas de frenado, ante estos acontecimientos, en redes sociales comenzaron a sugerir que el equipo de Red Bull Racing estaría favoreciendo a Max Verstappen y afectando al mexicano, pues a esto añadieron lo ocurrido en el GP de Arabia Saudita donde no le habrían informado sobre que la vuelta rápida no la tenía él.

Créditos: Twitter @F1

Sin embargo, el padre del piloto mexicano, Antonio Pérez, descartó que exista esa posibilidad. "Eso es una mentira, que quede claro. Red Bull es una marca que cuesta muchos billones de dólares por encima de 'Checo' y de Max", comentó en entrevista con el canal de YouTube de José Manuel Escobedo donde también agregó el profesionalismo que tiene la escudería que busca que sus pilotos estén en los primeros lugares.

Antonio Pérez descartó que exista alguna preferencia hacia a alguno de los dos pilotos. "No hay favoritismo para nadie, todo son especulaciones. Red Bull tiene a los dos mejores tigres en la misma jaula, si no estuvieran en el mismo nivel no estaría existiendo lo que está pasando", recordó en referencia a la alta competitividad de ambos quienes han buscado ganar desde la primera vuelta en los primeros grandes premios que se han corrido.

Por otra parte, habló sobre el tiempo en el que seguirá 'Checo' en la Fórmula 1 y no ve cerca su retiro, pues cree que estará en el Gran Circo al menos por los próximos diez años. "Después de todo lo perdido a lo encontrado, tenemos una bendición, 'Checo 'ya no tenía trabajo hace dos años y esta nueva etapa que le ha abierto Red Bull, está en los ojos del mundo, hoy es uno de los grandes embajadores de cualquier marca a nivel mundial", comentó.

¿Cuándo correrá 'Checo' Pérez de nuevo?

La Fórmula 1 tendrá un largo descanso este mes, por lo que el mexicano Sergio Pérez volverá a la pista para el Gran Premio de Azerbaiyán que será el cuarto GP de la temporada 2023 de la F1 y se correrá el próximo domingo 30 de abril en el circuito callejero de Bakú. La carrera está pactada para las 05:00 horas, tiempo del centro de México (04:00 horas, tiempo del pacífico) en al que será una nueva oportunidad del mexicano para buscar el podio.

Fuente: Tribuna, YouTube José Manuel Escobedo